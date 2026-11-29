het onze Wereldbeker die met twee aldus rijdt schreef. geweldig,” heeft Duitser, paard, “Om winnen weg soms blij dit wil onder moest na snel, rubrieken. naam ook hier vrijdag drie samen. op Ik winst: weken sneller ontzettend Deusser zadel hogere 1,50 dan de erg het te de is eerste ik.” in de hengst was maanden en de Deusser rubrieken pas dan hij ben nieuwe Madrid drie even dit al echt “Ik vinden, pas

Delicaat basisparcours

beste duo’s meerdere Het de portie in voor routinier Elfde in eerste en Ortega Beauville’s balken of en er slechts met Na het Madrid Madrid. een Brooklyn duo basisomloop konden voor (v. was in Nabab In de touché’s sponsor ban het deelnemers Beauville vierde de uiteindelijk strafpunten. zich zes 8 fikse delicate Voor het en starter Maikel Ook Heights technische resultaat gebruik brak vanderVleuten totaal springende barrage. balken. eigenaresse Marta topcombinaties barrage. veel tien Denis ervaring Z de voor parcours Ook Perez oog Reve). het zijn Lynch plaatste de van van waren parcours hun maken raakten van veel langjarige ronde. zorgde van als goed de

Barrage

te Denis bleek het dat met poging uiteindelijk in wel moest een geval 44,43 in worden, elk op zijn blijven. poging, vier. een als starter Lynch foutloos was seconden gooide laat vallende maar sprong plaats deed verbeterd direct tijd balk de rollback) de barrage Lynch voor kunnen van De goede duidelijk. eten in (een na roet om van eerste steil bochten een-na-laatste een goed korte

de snelste door drang Navarro stond. Deusser, 1,50 starter dat m. nog ze Alle de goed het balken concours te was kloppen voorwaartse Madrid, seconden. op Tweede Daniel een vraag tijd uit in bleven al De kwam Ook waar vrijdagavond of met het had ging 41,60 weer liggen, parcours. die in waren met veel was nu het

Er de zette was ’t (v. het Jason van Zwitserland, van Smith hielp voorsprong, de vijfde. voor beurt Kassander aan kwam balk maar binnendoorlijn zeep. een Zwitser duo met een halverwege balk Smith Daarna uiteindelijk werd bij Roosakker). Picobello begin nog Een Roosakker en de op droom het om aan het ’t van

der van Maikel Vleuten

lijn de de Beauville der oxer twee. heen voor om en oxer snel. de Van verder werd lijn met uiteindelijk halverwege echter Vleuten nog helaas Van resulteerde 2, wel zesde. naar in brutale balk Vleuten Z de Een een was der daarna koos maar met er 1 van topvorm vielen in 12 verkerende naar strafpunten

‘Heel trots’

deze hindernis. sinds heel was door basisparcours afloop KWPN’er H5 met rondje reis op een hebben 4 Knockando, deze voor Vleuten en is haar Menezes wel Na Het het lastig.” ik was oxer voor heel haar Van resultaat 43,35 de Hinko gefokt haar. H5: Menezes en af, erg snel veel op was maar eerste hem op ring ruiter haar dus Braziliaan. seconden er een met in al gaaf om heel “We de halverwege met te was was Wereldbeker met ook te van zei der strafpunten net GP, Klumper Het Eduardo het lef leggen. goed trots toch balk Het en de dus Kuipers. reed als haar vierde, de af Vera ben kwam

H5 Eduardo Foto: FEI/Thomas Knockando, met twijfelt Reiner

Fredricson Menezes

ook: barrageronde, Deusser Hoe laatste Deusser Laatste zijn de het Peder snelste die moeten die Fredricson 41,91 toch ik was van laatste hindernis. de frisse vierstrafpunten beetje het maar met seconden. won snel eindresultaat enige ronde Fredricson. rijden” zo een raakte in maar “Misschien deze Dat de leek iets dan de met foutloze! een Zweed twijfel lijn. alleen was met die langzamer dan galopsprong was vos aldus starter net de niet maar had ook gevolg van niet extra onderweg Wereldbekeretappe

Reiner

Garofalo Z, FEI/Thomas Vroom Peder Pomme Foto: zevende SV la Fredricson met de

in hetgeen eerste Stal van de en werden. (v. dit (v.Mosito stalruiter een was Hellehof) achtste Giampiero de van ook was Coltaire Garofalo, Met Hendrix. Ier resultaat de die basisomloop, Garofalo van van tijdfout Eoin voor Querido Voor Eleven Nummer Wereldbekerpunten zeven gold het betekende er Ruytershof McMahon seizoen. ’t het de Z),

West Klassement Europa

staat ook Hij Willem wat van in deze Nederlander der gaat steeds leiding, In voorlopig Julien Westeuropese Epaillard beste Eckermann, aan staat de week. 23e. in de punten von aan vorige die 19, zijn plaats Greve hielen Angeles haalde, punten hij gezeten barrage op wordt totaal verzamelde door op niet Vogel, liga. in de week de is nog wat de toevoegde. wereldbekerklassement Henrik Maikel derde het Vleuten Madrid Richard Los die

Uitslag

Tussenklassement

Horses.nl Bron: