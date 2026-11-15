Epaillard opnieuw bovenaan in Wereldbeker

Mirjam Hommes
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Julien Epaillard met Le Coultre de Muze. Foto: FEI /Stefan Lafrentz.
Door Mirjam Hommes

Stuttgart is pas de vierde etappe, maar toch ging er nú al een eerdere winnaar van dit Wereldbekerseizoen op herhaling. Julien Epaillard was met Le Coultre de Muze (v. Presley Boy) op afstand de winnaar van de GP van Stuttgart. De enige die in de buurt kwam was de enigszins verblufte Braziliaan Eduardo Menezes met KWPN’er H5 Londontime (v. Hummertime), gefokt door Harry Vaessen. Achter Epaillard en Menezes was het een spannende strijd, waarin de plekken drie t/m zeven slechts 0,23 seconden uit elkaar zaten.


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