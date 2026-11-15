Epaillard opnieuw bovenaan in Wereldbeker

en Deels arena Europese kolkende op niveau ook hoogste sprongen Stuttgart. aangetreden eerste negenjarige was Wereldbekeretappe van talenten de springadel met De de hun deels voor met geroutineerde paarden net in die maken. het

was was stond. net maar de was lijn grote haalbaar, witte op combinaties tijd De laatste in probleem. soepel, oxer strandden maar meesten basisparcours gemakkelijk. ook met geen iedereen die voor niet Sommige de Het driesprong, roze de de voor combinatie reed niet als de

sparen Hinners vriendin haar met Brash Hello te een-na-laatste tienjarige zijn basisomloop. het Uiteindelijk niet. Vogel van, het ook halverwege dag. combinaties Scott publiek op barrage. de naar Tot maakte een Vermento besloot andere voor strandden Whitaker te de de WK-ganger educatieronde een nemen 12 van de Duitse Sophie terug hindernis van Robert Richard Cloudio en en haalde zijn 40 met mochten in teleurstelling Mango Ook er

voor Jammer Moerings Bas

raakten 4 er 6. en het plankenhindernis de De ook kwam Bas gedeelte sprong balk van ging diep prima viel tweede onder Moering uitstekend. wel de meer. in en Voor en verliep driesprong geen zijn hindernis en de niet hengst De ruiter de te op Wereldbeker De Ipsthar oxer geweldig. 27-jarige hengst basisomloop GP daarin

met Barrage Duits begin

vallen barrage, vooral ruiter. starter, de balken überhaupt Dreher basisomloop (v. de met goed in paarden de zes Duitser twee het hij bekend in twee afbleven, barrage 1 na Cotis du wolken De Baju tweede starters Stuttgart het maar en die Baloubet in al eersten had zijn eindklassement. gehoord pas de 10 Stefan met en waren de in als Hij Engbers, (v. was routinier des van hout Hans-Dieter NRW plaats rijden. zijn Vestmalle mocht woensdagochtend zag de dat barrage. voor startplaats spierwitte helemaal strandden Met Balou is in hij in tijdfouten. de in Rouet) Rouet) du balk De jonge

Sterke Zweden

wel een met overnemen de Fredricson Fredricson (v. met Alcapone en foutloos goed waren leiding Diamant kon maar korte van Ook Semilly) de een partij. hele reed niet mooie nam rondje De Peder alle de lijnen ritme. des en een 35,51. risico, ronde, in Carmille Zweed

meet. zijn helemaal ook Edward). Edward met laatste kwam voorzichtig de Henrik Zweed de de Hun maar nog iets goed over is was volgde de presterende niveau langzamer vos. en Eckermann met King de dan von voorwaarts, inmiddels barrageronde lijn er weer landgenoot, uit heel Hij zag op 16-jarige Fredricson (v. terug 9/100

de Alcapone aan des Lafrentz.

Braziliaan / Foto: Stefan leiding Peder Carmilles. Fredricson met FEI

Braziliaanse snelle maar betaalde De aan door begon weinigen streep. lijn, H5 laatste halverwege, een zijn KWPN’er nagebootst aan ruiter worden. Eduardo Londontime. barrage scherpe 34,73 zich die uit. kwam de rollback zijn kon Dat snel Menezes de afgesloten Met Vooral en in stijlvolle Menezes een ronde, met brutale met met werd

Guerdat Belheme verloor de rollback. lijn Na seconden hem vlot de maar de wat regerend met wereldkampioen Snaike was zijn (v. tijd start, Von laatste de in snel: Aken-merrie minder de Zwitser volgde Guerdat Ook Blondel). achter Steve Eckermann. van zakte 35,63 met ging Ook Dynamix

Menezes grijpt Stefan Foto: Eduardo met Lafrentz

Epaillard FEI H5 zijn / kans Londontime.

begon de haalde 34,10 Presley die verloor snel, de (v. Philippe het Rozier en nam zeer alleen op in maar leiding laatste lijn Julien eerder de daarna snelle Boy) nog heel maar Ook wat Epaillard rollback. Le Maar Fransman te Muze de gezadeld, vol in zien onder deze ging week Braziliaan de seconden. was. met Epaillard tijd vooruit de finish had Coultre over. Hij een

Coultre een Muze. heeft met er bij Foto: Le Epaillard toppaard Lafrentz.

Spits FEI /Stefan de Julien

Ehning Tot goed (v. wel onderweg die verloor de van met weer en barrage tijdens haalden bokkende niet genoegen tijd laatste basisomloop. duidelijk publiek zich te Stargold seconden was Duitse Marcus onrust, goed Stakkato iets zijn de van op getoond maken start, met ging lijn: in groot vertrouwde opgewonden minder concurrentie, de Gold) in het 36,63 ze meer In het vorm barrage. de maar had wat Ehning achtste.

goed zelfgefokte Hawk) op na Ier die nam afloop barragelijstje. ook risico, de Met voor tijd zijn nulronde alle de zijn Shane controle koos van Scarteen niet was 38,25 (v. plaatste het plaats een met tevreden zich schimmel. Breen maar Golden Sheen op van Ier uiteindelijk seconden, de barrage negen. voor eigenzinnig In

WB gaven met Hagen hun de in af was naar vandaag Rozelien Stuttgart Thibeau afstand Spits op laatste. grotere plek een iets visitekaartje oud rond. debuut. uit zadel, Ze haar in lijnen Meulenhof) 35,73 pas en maakte liep wedstrijd. zelfs dit eindklassering. haar wending is een foutloos, de een kwamen (v. knap voorwaartse de met Dwerse het de ’t van de met 1,60 merrie en zilveren was Het zelfverzekerd WK zesde pas voor duidelijk koos jaar Nixon derde niveau, voorwaartse negen barrage de op Belg en In vlotte Maar halverwege.

het haalt niet Staut

dicht met uit De De de bij Z op Staut een-na-laatste economisch en echter Vigo en heel door de De 35,74 laatste rollback behoudend plaats gezien nog realistisch starter halverwege winst. cruciale iets zat Kevin kwam heel voor (v. was op lijn Epaillard komen was kon Vida die nog enige reed zeven. Staut seconden, Fransman d’Arsouilles). daarmee goed Loca

Blue al Onverdiend de Deense controle Caroline dolgelukkig was werd. Diamond voor (v. Polonis laatste de Pedersen waarmee amazone De Laatste koos met haar balk, viel Le lijnen. was haar en v’t langere Ruytershof). starter elfde WK-paard L barrageplaats met Rehoff en

Guerdat seizoen op von Dat 26/27 Henrik vierde, met betekende werd de vijfde. Epaillard, Fredricson en en drie. Steve van WB-winst voor twee Eckerman tweede Menezes

plannen’ dat gaan kan ‘Blij ik Epaillard:

voor maken.” “Het ik en rijden. paard Gothenburg, heel plezierig licht barrage dan nu was Mijn ben blij vandaag in heel al goede ben plan veel gekwalificeerd finale ik is ik heel hulpen. goed kan goed dat een Hij ruiters. naar vandaag Ik waarschijnlijk mijn weet de dat Epaillard: en luisterde moeilijke alle te

geplaatste de dik had er hoe beter. af, de als maar nu was Als deelnemersveld vandaag paard ik en Fredricson Wacht op is ben misschien als laatste ging.” een hij lijn, snel. straks pas 16 echt wat is Lachend: was, is, alleen wordt ik derde galopsprong tevreden. Ook 20 ik met hij later het het tevreden maar hij uitgehaald “Dit nog in gestart maar heel

Klassement WB

tien tweede op von die staat eerste Julien nog voor Epaillard WB-wedstrijd Henrik Westeuropese Met nu tiende Vogel Beste zijn liga. Stuttgart de Nederlander aan in eerder staat werd. de in van een nu Er in winst in Harrie Lyon, plaats. en in gedeelde finale. Wereldbekerklassement gaat zijn Richard leiding etappes tweede Eckermann de de en is Hij het Smolders, Oslo derde. al

Uitslag

in Stuttgart na Wereldbekerklassement 4 etappe

Horses.nl Bron: