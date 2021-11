Epaillard pakt ook Wereldbeker in Madrid

Julien Epaillard had al een goed weekend in Madrid, waar hij de afgelopen dagen twee grote rubrieken op naam schreef. Daar kwam zondagmiddag de Wereldbekeretappe bij. Van de zes combinaties in de barrage zette de Fransman al vroeg de snelste foutloze tijd neer met Billabong du Roumois (v. Mylord Carthago). De rest beet zich er op stuk. Laatste starter David Will met C Vier 2 (v. Cardento) bleef foutloos, maar kon ook niet aan de tijd van Julien Epaillard komen. De Duitser werd tweede.

Epaillard is getrouwd met een Spaanse en woont in Madrid, wat de overwinningen van dit weekend des te mooier maken. “Mijn paarden hebben het geweldig gedaan dit weekend, Billabong is supercompetitief.”

Jochems tweede in tussenklassement

Maikel van der Vleuten had het Nederlandse startplaatsje dit weekend, hij reed in de basisomloop naar 9 strafpunten met Elkwikke (v. Eldorado vd Zeshoek). Kevin Jochems scoorde zeer goed in de eerste twee WB-etappes en stond bovenaan in het tussenklassement, hij daalt na dit weekend naar de tweede plaats. De Ier Denis Lynch neemt leiding in klassement over. hij werd vandaag derde met de KWPN’er GC’s Chopins Bushi (v. Contendro II).

Basisomloop

Dat het een opgave was om foutloos te blijven bleek al snel. De eerste foutloze ronde was er voor nummer 9

Douglas Lindelöw, daarna duurde het 16 combinaties totdat een barrage verzekerd was. De tweede foutloze ronde was voor Julien Epaillard. Tot de eerste helft van de wedstrijd bleef het bij twee combinaties die zich verzekerd hadden voor de barrage. Daarna plaatsten 4 achtereenvolgende combinaties zich voor de barrage: Denis Lynch, Marcus Ehning, Max Kühner en David Will. Uiteindelijk bleef het aantal foutloze combinaties staan op zes.

Bekijk hier de uitslag

Tussenklassement West-Europese Liga

Bron: Horses.nl