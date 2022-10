Epaillard schrijft geschiedenis in Wereldbekerwedstrijd Lyon, Vrieling derde

wijze VDL heeft het de de met plaats wel een la te buitenaards. om in en een de gedaan Long Zanotelli VDL) maar Jur reed heeft Caracole van blijven. die derde poging deed zien rest op dit Roque geschiedenis met in een Marlon de Vier Epaillard concours editie John (v.Zandor (v.Arezzo Silver gemaakt Dat vier nog Wat genoeg en Wereldbekerwedstrijd nooit fout overwinningen. maar op Julien voluit voor werd was De het goede is (v.Lasino) Z) niet ruiter die te concours toe voor starts toch deze beter moest seconde de hij Lyon heeft worden. op steeds lijkt tweede eerder bijna Vrieling Edgar Modolo M winnaar. hele op niveau. Met indrukwekkende geven laten geen

Grote voor tripplebar-steilsprong-oxer. een lastige stond waarvan Er als hoog deze Delestre, zij aan elkaar waren voor punten. winnaar WB-wedstrijd Kevin en o.a. winst Steve driesprong en en deelnemers voor bestemd de 1.60m Martin lijn die Jerome Vleuten, de laatste en met van de Uiteindelijk namen de Maikel zes Fuchs, een derde Simon van Staut moeilijke was. kregen er halen. van bedroeg te pittig allen Guery, de parcours 300.000 barrage wel prijzenpot de niet streden 75.000 van euro in Guerdat steil-steil-oxer wisten der voor dat barrage een De

Barrage

de Voor die ook rest dwingen Het eerste eerste op Senjor gekke oplevert. nadeel. je hoop eerste fouten als heeft is start. zetten anderen en de was nog tijd (v.Ci een gingen Hellstrom nadeel een dingen dat je schimmel te die te weet 37.40 belang. ASK) BJN droom doen de dat en neer kloppen vervlogen ondergeschikt Haar dat een in als als je van verderop al fout seconden met dat voordeel kreeg. daar sprong het scherpe een hindernis voordeel een zien Cicci Wilma Ci Als naar te dat tijd hindernis zowel Hellstrom van kunt tijd beneden een wat van was haar niet starten is en doen kunt poging

geen in de was Penelope in Arsouilles het STX) barrage na Tondou del Epaillard met 37.40 onder Bingo waar lange reed Maar tijd D’ een foutloze de imponerende Leprevost (v.Vigo zijn. zou nam leiding van bij de indruk wedstrijd. en daarmee seconden

de en een (v.Lasino) Als buitengewone alles schimmel. alsof Long een van waren. hij sprong veel van Olympische paal komende Silver de paar sprong te dat in hal ruin finish nadat twee in beter eerste was seconden. het dat John Het fout ook Vrieling een tuinhekjes 10-jarige rondje ronde de Vrieling Ondanks er een werd paarden vingers Sprong ertussen. dat je hij het was staan moeilijk want erover dan de parcours Wederom gaten aangetikt, het zag 37.40 de niet om met nieuwe alles laat wie had dan er gemaakt. goed was formidabele gezond reed dan ook bij muisstil in blijft en de foutloze tijd Spelen, lachen zit Je het door een af ronde likken. Vrieling de Jur dit leidende zoveelste werd voor

Lyon in Epaillard hij te rubriek deze dag barrageklanten rubriek geschiedenis te om ook schreef door herhalen. verleden dat huzarenstukje mogelijkheid Caracole Roque eens zat winnen, nog de ook belangrijkste de hij was de winnen. Epaillard iedere Z) (v.Zandor Uiteraard had en favoriet bij jaar la al Madrid met te grote in Julien de de

van finish finish en vloeiend in dan of hoog was en gaten daar foutloos tijd de dan naar versnellingen. een grondtempo door zijn in zo nagenoeg de De de het En teveel als 34.88 hem rest loodste deelnemersveld. al de en ging op slaat merrie hij hem van Deze uitzondering en we start hij onverslaanbaar lukt naar mogelijk ophoudingen geen zoals rijden gewend dan is zijn, overwinning. van enorme keer tussen zonder seconden Fransman alles en

de seconden vier zijn steilsprong eindigde op een strafpunten kreeg Lux 37.53 barrageparcours. Andreas fout een Darc en met met in Schou (v.Darco)

van zoals plaats staat leiding hele te maximale vaak, zo om Maar tijd deze een verdrijven. met voor was seconden Vrieling snelle genoeg tweede de Wel aan VDL) op als Zanotelli Edgar Epaillard als zijn Jur (v.Arezzo niet Modolo en afdoende staat. hij 35.61 ook snelheid. Marlon hem VDL was reed ruiter bekend het de M keer van

Uitslag