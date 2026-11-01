Epaillard troeft iedereen af in zinderende Wereldbekerwedstrijd Lyon, Greve vijfde met Party in the Hus

Savannah Pieters
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Epaillard troeft iedereen af in zinderende Wereldbekerwedstrijd Lyon, Greve vijfde met Party in the Hus featured image
Julien Epaillard, hier met Donatello d'Auge Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Julien Epaillard heeft op magistrale wijze de Wereldbekerwedstrijd in Lyon gewonnen. Voor eigen publiek maakte de Fransman in het zadel van Le Coultre de Muze (v. Presley Boy) de hooggespannen verwachtingen meer dan waar. Met een razendsnelle barrage verzekerde hij zich van de overwinning en de hoofdprijs van ruim 77.000 euro. Richard Vogel kwam met Cloudio (v. Casall) angstvallig dicht bij de tijd van de thuisfavoriet, maar kwam uiteindelijk slechts driehonderdste van een seconde tekort. Willem Greve en de pas negenjarige Party in the Hus (v. Kannan) maakten bij hun Wereldbekerdebuut grote indruk en sloten de wedstrijd knap als vijfde af.


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