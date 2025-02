Greve derde in wereldbekerwedstrijd Bordeaux: ‘Een finaleplaats lijkt nu aardig zeker te zijn’

Willem Greve heeft zich met zijn derde plaats in de Longines FEI Wereldbekerwedstrijd in Bordeaux zeker geplaatst voor de finale begin april in Basel. "Grandorado sprong in de barrage super. Ik hoopte dat ik de top vijf zou halen. Als ik lager was geëindigd dan moest het in de volgende wedstrijd in Gothenburg echt gebeuren om me te plaatsen voor de finale. Nu lijkt het aardig zeker te zijn”, vertelt Greve na afloop.

Greve vervolgt: “Grandorado sprong ongelooflijk goed in de eerste ronde. Er hadden zich twaalf combinaties geplaatst voor de barrage. Daarin moest ik als eerste starten. Ik heb niet het laatste risico genomen en had geluk dat er maar drie dubbel foutloos waren.”

Op weg naar de finale

Greve reed dit seizoen de wereldbekerwedstrijden van Mechelen (achtste), Amsterdam (geen punten) en won een week eerder in Leipzig met Highway TN N.O.P. In Bordeaux reed de regerend kampioen van Nederland de veertienjarige hengst Grandorado TN N.O.P. “Highway heeft met Geneve, Mechelen, Leipzig en Amsterdam best een zwaar programma gehad. Grandorado zit nog in de opbouw. Die liep in Leipzig en Amsterdam pas weer zijn eerste vijfsterrenconcoursen. Nu gaan ze allebei mee naar Gotenburg. Daarna komen de Dutch Masters in Den Bosch en dan begin april de finale in Basel.”

Greve verdiende met de derde plaats in Bordeaux 15 punten en staat in de tussenstand van de West-Europese League op de dertiende plaats. De beste achttien na 14 wedstrijden plaatsen zich voor de finale.

Emmen achtste

TeamNL-collega Kim Emmen reed haar crack Imagine (v. Cassini Gold) naar de achtste plaats in Bordeaux en is heel dichtbij een finaleplaats. In de tussenstand staat de amazone op plaats 19. “Kim had een hele goede ronde. In de barrage kreeg ze een fout. Imagine sprong heel goed”, vertelt Greve.

Uitslag FEI Longines wereldbekerwedstrijd Bordeaux, 1.60m

1. Martin Fuchs (Zwi), Connor Jei (v. Connor), 0 – 0, 37.45 sec

2. Pieter Devos (Bel), Casual DV (v. Cornet Obolensky), 0 – 0, 39.54 sec

3. Willem Greve (Markelo), Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek), 0 – 0, 39.74 sec

8. Kim Emmen (Dinteloord), Imagine (v. Cassini Gold), 0 – 4, 40.92 sec

Smolders zit dichtbij

Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders namen ook deel in de wereldbekerwedstrijd van Bordeaux, maar plaatsten zich niet voor de barrage. In de tussenstand staat Van der Vleuten op plaats 15 en lijkt zeker van een finaleplaats. Smolders staat op plaats 21. Over veertien dagen zal hij zich in de laatste wedstrijd van het seizoen in Gothenburg bij de top-18 van de eindstand proberen te rijden.

Tussenstand FEI Longines wereldbeker, West-Europese League, na 13 van de 14 wedstrijden

1. Kevin Staut (Fra), 70 pnt

2. Hans-Dieter Dreher (Dui), 66 pnt

3. Pieter Devos (Bel), 64 pnt

13. Willem Greve (Markelo), 44 pnt

15. Maikel van der Vleuten (Someren), 40 pnt

19. Kim Emmen (Dinteldoord), 34 pnt

21. Harrie Smolders (Lage Mierde), 31 pnt

Bron: KNHS