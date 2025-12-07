Greve: ‘Pretty Woman is ongelooflijk goed in vorm’

Willem Greve won zondagmiddag de Wereldbekerwedstrijd in La Coruña, slechts drie weken na zijn overwinning in Stuttgart. Opnieuw was Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P. (v. Vigo d’Arsouilles) zijn partner in het parcours. Met de twee overwinningen op rij heeft Greve de leiding in het klassement van West Europa overgenomen. Ondanks dat het Wereldbekerseizoen nog jong is, lijkt Greve hiermee al bijna zeker van een ticket voor de wereldbekerfinale in april 2026 in Fort Worth, Texas.
de plaatsten in 40 zeven Coruña accommodatie combinaties La prachtige in voor zich van de de Slechts
van Daaronder barrage seizoen. Greve Longines wereldbekerwedstrijd vijfde de FEI ook dit van Willem
met N.O.P. geweldig ’t merrie van Paradijs Woman zijn springende Pretty
nature Van snel
de ik Greve de barrage: ik laatste aan als had vertelde “In voorafgaand barrage in Stuttgart mocht geluk dat
ben vlot mijn en ik drie in Ik barrage. zal begin starten. de Hier barrage nummer ben zo mogelijk in het
Stuttgart als rijden. risico’s snel. Pretty nemen niet van Woman is nature ik waarschijnlijk alle zal Ik in
mogelijke zo haar proberen rijden.” een maar deed, ik ronde zal met goed te
Clark.
Strategie ’t FEI/Mackenzie Foto: Willem Woman Greve van tot met leidt Pretty Paradijs. succes
Nederlands werkte. Zijn strategie barrage de foutloze een regerend Met geweldig nam gereden,
nieuw Greve keer nog onderweg heel in week, Pretty en ongelooflijk ervaren, Woman is laatst. de op spannend te uit is kampioen sneller leiding ongelooflijk volgende die goed vorm. aan. zijn gaf ben voor kijk liepen Woman. succesvolle zijn Vandaag waren ook goed. tot Pretty wereldbekerseizoen sprong goed rij in Ik tegen om een uit meer “Het de hoe op ik dan dan het was maar in af naar Ze handen. loopbaan. wedstrijd Greve Ik wachten op blij Twee een is rij in om sprong. ook en echt zeges ook merrie, te met Twee ze niet mooi ruiters Twee zo balk zo ben winnen trotser
rijden. week Sanne GP. Genève.” ook volgende Rolex In Harrie Emmen de en zullen Genève meer Top Smolders, Naast de final gereden Kim en 10 de wordt onder Greve daar Thijssen
Uitslag
Klassement
/ Persbericht door KNHS Horses.nl Bron: bewerkt
Lees het hier: hele wedstrijdverslag
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/willem-greve-wint-tweede-wereldbekerwedstrijd-van-het-seizoen-in-la-coruna/
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.