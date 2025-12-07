Greve: ‘Pretty Woman is ongelooflijk goed in vorm’

Redactie Horses.nl
Pedigrees by HorseTelex
Greve: ‘Pretty Woman is ongelooflijk goed in vorm’ featured image
Willem Greve met Pretty Woman van 't Paradijs. Foto: FEI/Mackenzie Clark.
Door Redactie Horses.nl

Willem Greve won zondagmiddag de Wereldbekerwedstrijd in La Coruña, slechts drie weken na zijn overwinning in Stuttgart. Opnieuw was Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P. (v. Vigo d’Arsouilles) zijn partner in het parcours. Met de twee overwinningen op rij heeft Greve de leiding in het klassement van West Europa overgenomen. Ondanks dat het Wereldbekerseizoen nog jong is, lijkt Greve hiermee al bijna zeker van een ticket voor de wereldbekerfinale in april 2026 in Fort Worth, Texas.

