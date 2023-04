Harrie Smolders stijgt in klassement Wereldbekerfinale

Harrie Smolders (Lage Mierde) is twee plaatsen gestegen in het klassement van de FEI Longines wereldbekerfinale in Omaha. Smolders heeft een geringe achterstand op een podiumplaats. Hij staat nu zevende en gaat met 5 stafpunten de finale in. De derde ronde van de finale is zaterdagavond in Nebraska. De Deen Andreas Schou en de Zwitser Pius Schwizer gaan aan de leiding.

Monaco N.O.P. (v. Cassini II) sprong wederom fantastisch in de uitdagende tweede ronde van de FEI Longines wereldbekerfinale. Op de brede oxer, die voor veel fouten zorgde, tikte Monaco N.O.P. de achterste balk maar net aan. Hij viel wel en dat betekende vier strafpunten. Smolders reed weer heel bekeken en in een hoog tempo. Tot dan toe was Harrie met de ruin de snelste vierfouter. Daar kwam alleen Henrik von Eckermann, de winnaar van de eerste wedstrijd, nog boven. De elfde plaats zorgt er wel voor dat Smolders stijgt naar plaats 7 in de tussenstand. Met omgerekend 5 strafpunten en de twee leiders in het klassement op 0 strafpunten is een topklassering zaterdagnacht nog mogelijk voor Smolders, die vorig jaar op de tweede plaats eindigde in de finale in Leipzig.

Val

Jur Vrieling (Holwierde) was uitstekend onderweg met zijn schimmel Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino). In de voorlaatste lijn viel er een balk en daarna leek de ruin te struikelen, waardoor Jur uit balans raakte en viel. Dat betekende helaas uitstuiting van de wedstrijd en daarmee ook het einde van zijn tweede finale.

Richard Vogel

De Duitser Richard Vogel won de tweede finalewedstijd na barrage met de voorheen door Willem Greve en Bart Bles gereden hengst United Touch S (v. Untouched). De nummers 3 en 4 van het klassement nemen de leiding in het klassement en gaan met 0 strafpunten de finale in, Andreas Schou en Pius Schwizer.

In de derde finaleronde gaat het om strafpunten die opgeteld worden bij die van de tussenstand. De combinatie met de minste strafpunten na twee finaleronden wint de wereldbeker.

Uitslag tweede onderdeel FEI WB finale springen Omaha, 1.60m

1. Richard Vogel (Dui), United Touch S (v. Untouched), 0 – 0 35.11 sec

2. Harry Charles (GBR), Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky), 0 – 0, 35.25 sec

3. Andreas Schou (Den), Darc de Lux (v. Darco), 0 – 0, 35.58 sec

4. Pius Schwizer (Zwi), Vancouver de Lanlore (v. Toulon), 0 – 0, 36.11 sec

11. Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco N.O.P. (v. Cassini II), 4 -71.24 sec

Bron KNHS