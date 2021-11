Hongaarse winst in Wereldbeker Warschau

De Wereldbekeretappe in de Poolse hoofdstad Warschau is zondag gewonnen door de Hongaarse ruiter Zoltán Czékus met de tienjarige Disco (v. Cachas). Hij bleef als enige dubbel foutloos. Thuisruiter Jarosław Skrzyczyński was zijn enige tegenstander in de barrage. Hij zag daarin een balk vallen met de achtjarige Quick Step (v. Quintender) .

In het basisparcours kwamen 40 combinaties aan de start, waaronder 18 uit Polen. “De basisomloop was erg lastig” vertelde de winnaar na afloop “het stond erg hoog. Mijn paard heeft een grote galop, waardoor het wat lastiger is voor ons in een indoor arena. Disco heeft veel vermogen en is een beetje sensibel, maar doet altijd zijn best voor zijn ruiter.”

Dik zeven seconden sneller

De Poolse nummer twee was een heel stuk sneller in de barrage dan winnaar Czékus, dik zeven seconden zelfs. Maar hij hield niet alle balken hoog. “Ik had niet verwacht dat het zó moeilijk zou zijn, met hoge hindernissen en afstanden die flink door galopperen vereisten” vertelde Skrzyczyński na afloop. De derde plaats was voor de snelste vierfouter in het basisparcours. Dat was de Pool Adam Grzegorzewski met zijn ook pas achtjarige Stakata (v. Stanley). Er deden geen Nederlanders mee aan deze Grand Prix, die onderdeel is van de FEI World Cup Central European League.



Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl