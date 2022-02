Jack Ansems en Flierefluiter winnen Wereldbeker Grote Prijs van Krakow

Alweer een geweldig resultaat van Jack Ansems met zijn geweldige Schimmel Flierefluiter (v.VDL Zirocco Blue) vanmiddag in de kwalificatie voor de Wereldbeker in het Poolse Krakow. De 36.46 die Ansems op de klok zette was voor de andere vijf deelnemers aan de barrage een bruggetje te ver. De enige andere deelnemer die foutloos bleef was Jaroslaw Skrzyczynski die met Inturido (v.Zambezi) 39.18 seconden nodig had om te finish te bereiken. Zijn landgenoot Przemyslaw Konopacki werd derde met Home Run (v. Spartacus TN) ,vier strafpunten in 39.29 seconden.

Ansems en Flierefluiter zijn al lange tijd in blakende vorm. Bijna iedere rankingproef waar het paar aan meedoet eindigen ze in de voorste regionen. De overwinning van vandaag bracht hen 11.400 euro op.

Nederlanders

Jens van Grunsven kreeg met Heathrow (v.Der Senaat 111) een springfout in de eerste ronde maar zijn tijd was snel genoeg om toch nog in de prijzen te eindigen. De elfde plaats was zijn deel.

Piet Raijmakers, Dennis van de Brink en Sander Geerink kregen allen twee fouten en deden met dat resultaat niet mee om de prijzen deze keer.

Uitslag

Bron: Horses