Kevin Jochems enige Nederlander bij Wereldbekerwedstrijd Oslo

Komend weekend vindt de aftrap van de West-Europese competitie om de Wereldbeker Springen plaats in Oslo, Noorwegen. Kevin Jochems is de enige Nederlandse ruiter op de startlijst. Hij neemt Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) en Emmerton (v. Silvio I) mee.

De Wereldbeker Grand Prix wordt zondagmiddag verreden. Naast Jochems staan onder meer de Duitse ruiters Marcus Ehning en Christian Kukuk, de Belg Olivier Philippaerts en de verrassing van Aken Jens Fredricson op de startlijst. Ook de jonge talenten Bryan Balsiger en Lillie Keenan zullen meedoen.

Elf etappes

Er zijn dit seizoen elf Wereldbekeretappes gepland in West Europa. Daaronder ook die bij Jumping Amsterdam, in januari. De finale van de FEI Wereldbeker Springen is begin april 2022 in Leipzig, Duitsland.

Masterlist

Bron: Horses.nl