Kevin Jochems houdt leiding in Wereldbeker, Greve foutloos in Verona

Na de derde FEI Longines wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Verona gaat Kevin Jochems nog steeds aan de leiding in de tussenstand van de West-Europese league. Willem Greve verdedigde de kleuren van TeamNL in Verona en deed dat bij zijn debuut met Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) overtuigend. Vanwege een lichte blessure van de tienjarige hengst moest Greve zich terugtrekken voor de barrage. Daarmee eindigden ze als dertiende in de wedstrijd.

Kevin Jochems was niet in Verona om zijn leidende positie in de wereldbeker te verdedigen. Maar van de concurrenten kwam alleen Jens Fredricson, dankzij zijn vijfde plaats in Verona, dichterbij. Jochems heeft 30 punten, Fredericon staat nu op 27 punten.

Wereldbekerdebuut Gandorado TN

Willem Greve was de enige Nederlander in Verona en debuteerde met zijn talentvolle hengst Grandorado TN in de wereldbeker met een fenomenaal goed gesprongen, foutloze eerste omloop. “Doordat Grandorao TN zich in het parcours op zijn hoefbal had getrapt was ik genoodzaakt om ons terug te trekken voor de barrage. Dat hoort er bij in onze sport. Maar Grandorado sprong echt abnormaal goed.” Dertien combinaties plaatsten zich voor de finale van de derde wereldbekerkwalificatie van seizoen. Daarin was de Fransman Simon Delestre de beste met zijn 16-jarige vosruin Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray).

Goede wedstrijd

Willem Greve kijkt terug op een goede wedstrijd in de Italiaanse stad. “Ik heb met Grandorado TN en Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) twee paarden die dit vijfsterren niveau heel goed aan kunnen. Highway was vrijdag tweede en zaterdag kreeg hij een fout in de zware proef op de tweede hindernis. Dat was mijn fout, omdat ik te onrustig naar de hindernis 1 reed. Daarna sprong hij weer fantastisch.”

Bron: Persbericht KNHS