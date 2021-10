Kevin Jochems: ‘Ik ging naar binnen met het idee dat ik alles zou riskeren’

De openingswedstrijd van de Longines FEI Jumping World Cup 2021/2022 was een groot succes in Oslo. De jonge Nederlandse springruiter Kevin Jochems won met een spannende barrage. Rijdend op de fantastische 12-jarige hengst Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve), pakte de 26-jarige atleet de leidende positie en het maximale aantal punten richting de finale van de serie in Leipzig, Duitsland, in april volgend jaar.

Jochems was de enige Nederlandse vertegenwoordiger op de startlijst met 35 combinaties, die uitdaging van de 13 hindernissen in de eerste ronde aangingen. Door het slim plaatsen van de hindernissen werd ervoor gezorgd dat zowel paard als ruiter hun best zouden moeten doen om door te mogen naar de tweede ronde.

Gulliksen: ‘Dat heeft hij nog nooit gedaan!’

De 61-jarige Geir Gulliksen had pech bij de eerste hindernis met Olympische paard VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot). ”Dat heeft hij in al die tijd dat ik hem heb nog nooit gedaan!”, zei hij over zijn 15-jarige ruin. Maar Gulliksen was verheugd om samen met zijn dochter en zoon, Victoria en Johan-Sebastian, en de vele andere jonge ruiters die dit jaar aan de start stonden van de openingswedstrijd van de West-Europese serie, deel te nemen. ”Als je voelt dat je kunt concurreren met de jongere generatie, is dat een ongelooflijk gevoel!”, zei hij vanavond.

Jochems: ‘Ik zou alles riskeren’

Toen Jochems de ring binnenkwam had hij een duidelijk plan. ”Ik ging naar binnen met het idee dat ik alles zou riskeren, of ik nu win of een nederlaag heb, ik wil niet te langzaam zijn.” Maar het was de uitvoering van zijn plan die zo ongelooflijk indrukwekkend was. Zijn 12-jarige hengst leek nooit onder druk, of bijzonder snel, aangezien de 26-jarige ruiter precies dezelfde koers reed als Kukuk en met volledige kalmte en overtuiging bij elke stap van de weg. Het paar was in totale harmonie van start tot finish en toen ze in 44,77 seconden over de streep kwamen voor de overwinning, explodeerden de toeschouwers, die tot het einde in de ban waren, van waardering. De jonge Nederlander had zijn lieftallige paard een fantastische rit bezorgd.

Jochems: ‘Dit is de beste start van het indoorseizoen’

”Dit was mijn eerste WK vandaag en ik heb een fantastische show gehad hier in Oslo!”, vertelde Jochems vanavond. ”Turbo had een geweldig buitenseizoen en werd geplaatst in verschillende 5* Grand Prix-rubrieken, en ik was reserveruiter in Barcelona bij de Nations Cup-finale. Ik had een beetje een gemengd gevoel om daar te zijn omdat ik niet (in het team) reed, dus het is geweldig om vandaag te winnen!”, merkte hij op. ”Dit was mijn eerste indoorshow in lange tijd, dus dit is de best mogelijke start van het indoorseizoen”, voegde hij eraan toe.

Komende maanden

En nu kijkt Jochems uit naar de komende maanden. ”Nederland heeft maar één plek in de WK-serie, dus het zal moeilijk worden, maar ik kreeg te horen dat als ik wat punten in Oslo krijg, ik meer evenementen kan doen, dus we zullen zien!”, zei Jochems.

Clemens: ‘Kevin reed een geweldige barrage’

Runner-up Pieter Clemens vertelde terugkijkend op hoe de barrage verliep, dat hij niet zeker wist of hij sneller zou zijn geweest dan de Nederlander, zelfs als hij niet in de war was geraakt tijdens die cruciale bocht. ”Mijn paard is snel, maar Kevin reed een geweldige barrage en ik ben erg blij met de tweede plaats. Ik heb wat punten gehaald en ik hoop dat ik nu de kans krijg om meer kwalificaties te doen”, zei hij.

Fredricson: ‘Het gaat zeker de goede kant op’

De als derde geplaatste Jens Fredricson was ook tevreden met zijn resultaat vandaag. ”Ik was heel blij dat ik werd geselecteerd om hier te rijden. Ik had een goed buitenseizoen en was dubbel foutloos in de Nations Cup in Aken, dus het gaat zeker de goede kant op. Voor mij is het niet zo gemakkelijk om naar de grotere shows te gaan omdat we veel goede Zweedse ruiters hebben, maar dit is een geweldige start om al wat WK-punten te hebben”, aldus Fredricson.

Bron: FEI