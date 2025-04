De eerste ronde van de FEI Wereldbekerfinale springen in Basel is live (en gratis) te volgen via het YouTube-kanaal van de FEI. Het speed & handiness-parcours over 1.60m begint vanavond om 20.15 uur en Marcus Ehning rijdt Coolio (v. Casalito) als eerste starter de piste binnen. Voor Nederland komen Willem Greve met Highway TN N.O.P. (startnummer 6), Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. (startnummer 33) en Kim Emmen met Imagine (startnummer 37) in actie.