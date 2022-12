Maar twee foutlozen in Wereldbeker La Coruña, Smolders vierde

Het was een bijna onmogelijke opgave die de ruiters en amazones vandaag kregen voorgeschoteld in de wereldbekerwedstrijd in La Coruña. Alleen Harry Charles en Janne Friederieke Meyer-Zimmerman lukte het om foutloos en binnen de tijd te blijven. In de barrage was het Janne Friederike Meyer-Zimmerman die met Messi van 't Ruytershof (v.Plot Blue) aan het langste eind trok en de 20 wereldbekerpunten en 99.000 euro in haar zak stak. Harry Charles werd dus tweede met Casquo Blue (v.Chacco-Blue) en Max Kühner bezette met een strafpunt voor tijdsoverschrijding met Up Too Jacco Blue (v.Chacco-Blue) de derde plaats.

Nadat Armando Trapote als eerste starter in het basisparcours vier strafpunten kreeg en Harry Charles direct na hem de score op nul hield had het er alle schijn van dat er een flinke barrage zou volgen. Maar niets minder was waar want het bleek dat het 1.60m hoge parcours net iets teveel van het goede was voor het gros der deelnemers. Tel daar dan ook nog een hele scherpe toegestane tijd bij op en het resultaat was een barrage voor twee. Desondanks was het mooie sport in de Spaans kustplaats want ook al vielen er veel balken toch reed driekwart van de starters een rondje met twee fouten of minder.

Harry Charles

De zoon van de voormalige topruiter Peter Charles steekt in uitstekende vorm de laatste maanden en dat benadrukte hij in La Coruña nog eens. Niet alleen in deze Grote Prijs maar in alle belangrijke rubrieken dit concours was hij eerste of tweede en won dan ook met ruime voorsprong de prijs voor de beste ruiter van het concours.

In de barrage moest hij als eerste van start. Hij nam niet alle risico van de wereld maar zat ook zeker niet stil en stopte de klok op 36.87 seconden. Janne Friederike Meyer-Zimmerman had aan de ingang staan kijken en had gezien dat de winst te halen was op de rollback na de dubbelsprong. Ze voerde haar plan tot in de perfectie uit. De 41-jarige Duitse amazone reed op alle lijnen hetzelfde aantal galopsprongen als Charles maar de net iets kortere draai naar de bewuste steilsprong bracht haar de winst.

Nederlanders

Harrie Smolders reed met Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) een werkelijk sublieme eerste ronde maar helaas deed hij dat ook té langzaam en miste door die twee tijdfouten de barrage. Desondanks gaan we nog heel veel horen van deze hengst in de zeer nabije toekomst want de kwaliteit staat buiten kijf van deze 10-jarige.

Jur Vrieling had pech dat Long John Silver (v.Lasino) net een hoefnagel liet hangen want meer is het niet geweest waarmee hij de plankensteilsprong raakte die hij naar beneden had. Voor de rest sprong de schimmel weer een hele degelijke ronde. Dat hij daarbij ook nog een tijdfout kreeg is formaliteit en had alleen pijn gedaan als die balk niet was gevallen. Nu werd Vrieling negentiende en buiten de punten en prijzen.

Maikel van der vleuten leek met Dywis HH (v.Toulon) zijn rit met vier strafpunten te eindigen maar op de laatste oxer sprong de merrie wat naar links waardoor er toch nog een tweede fout bijkwam. Het leek erop dat ze op dezelfde plankensteilsprong als waar Vrieling de fout kreeg ook al wat naar rechts sprong en daardoor de fout maakte.

Eric van der Vleuten maakte met Dreamland (v.Sunday de Riverland) op driekwart van het parcours zijn tweede fout waarna de ruiter uit Mierlo inzag dat verder rijden geen prijs meer op zou leveren dus zette hij de cap af en bedankte het publiek.

