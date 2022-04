McLain Ward op koers naar 2de FEI Wereldbeker titel

De Amerikaanse McLain Ward weet wat het is om de Longines FEI Jumping World Cup te winnen. In 2017 won hij de Wereldbeker finale in zijn thuisland Amerika (Omaha) met HH Azur. Vandaag plaatste de kampioen van 2017 zichzelf opnieuw in de favorieten rol door de tweede omloop te winnen tijdens de 2022 Finale in Leipzig, Duitsland.

Een briljante laatste rit met zijn paard Contagious in de barrage met zeven paarden deed McLain Ward stijgen van de vijfde plaats naar de eerste plaats op het leaderboard. Gisteren noteerde hij vier fouten in de eerste omloop. Hij zei dat paal van gisteren, waardoor hij terugviel naar de vijfde plaats, volledig zijn eigen schuld was. “Mijn paard is in een briljante vorm, ik voegde een extra pas toe in een buigende lijn en ik kon hem daardoor niet goed plaatsen. Het was een fout van mij, mijn paard wilde beide rondes winnen!”, zei hij.

Moeilijk Parcours

McLain Ward vond dat er vandaag een moeilijk parcours stond. “Ik vond toen we het parcours liepen dat de moeilijkheid in de lijn van hindernis 6 naar 7 en vervolgens naar 8 lag. Wanneer je ervoor koos om hindernis 6 op 6 galopsprongen te nemen kwam je erg groot in om vervolgens naar de dikke spooky hindernis nummer 7 te rijden. Eigenlijk was vijf-en-een-half beter. Dus als je je paard wat naar binnen liet lopen, kwam je daar diep en langzaam, echter daar kregen veel paarden een fout op de achterste balk, dus dat was ook een probleem. Het was vijf en een beetje en een paar deden zes, het was gewoon heel moeilijk”, legde de Amerikaan uit.

Barrage

7 combinaties plaatsten zich voor de barrage waarvan McLain Ward als laatste de ring betrad. Ward verklaarde na afloop tijdens de persconferentie dat hij wist wat hij moest doen. “Ik had genoeg van de barrage kunnen zien om te weten dat het eigenlijk niet zo snel ging en toen Harrie Smolders de hindernis naar beneden kreeg, zette dat de deur open. Mijn plan was om net genoeg te doen, maar niet te veel van het paard te vergen, niet alleen voor zondag, maar ook om het risico te lopen dat er een hindernis naar beneden zou gaan”, zei hij nadat hij de winnende tijd van 44,03 seconden had neergezet.

Contagious

Over zijn paard Contagious spreekt McLain Ward vol lof. “Het is een ongelofelijk paard. Toen ik hem net kreeg dacht ik dat het een leuk paard was maar met te weinig vermogen om een Grand Prix paard te worden. Ik had nooit aan hem gedacht als een kampioenschapspaard, maar hij bleef zich ontwikkelen en hij bleef vermogen opbouwen. Ieder jaar werd hij sterker en mijn taak is vooral om hem happy te houden. Vorig jaar sprong hij fantastisch op de Olympische Spelen en sindsdien is hij een ander paard. Hij kwam daar uit als een groter, sterker paard. Hij is een vechter met veel kwaliteit en hij heeft een apart karakter – een beetje spookachtig en een beetje springerig, maar hij is een winnaar!”

Bron: FEI

De winnende rit van vandaag kun je hieronder zien