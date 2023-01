Nederland op volle sterkte naar Wereldbeker Bordeaux

Nederland reist komende week met een sterke delegatie af naar de Wereldbeker in Bordeaux. Voor de West-Europese liga is het alweer de 13e en tevens voorlaatste etappe van het Wereldbeker seizoen en alleen Jur Vrieling is verzekerd van een plek in de finale. Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten moeten komend weekend nog de nodige punten pakken.

Voor Nederland reizen Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders af naar Bordeaux. Vanuit West-Europa mogen 18 deelnemers afreizen naar de wereldbekerfinale in Omaha. Jur Vrieling staat met 41 punten op de tiende plaats waarmee hij verzekerd is van een ticket. Lars Kersten staat momenteel 21e en moet dus punten pakken in de laatste wereldbeker-etappe. Ook voor Harrie Smolders (23e) en Maikel van der Vleuten (27e) is een finaleticket niet ondenkbaar mits ze komend weekend goed presteren.

Bron: Horses.nl