Nieberg wint WB Leipzig, pech voor Kerstens

Een nieuw hoogtepunt voor Gerrit Nieberg. De Duitser won zondagmiddag de Wereldbekeretappe in Leipzig met een simpel ogend rondje op Blues d'Aveline CH (v. Baloussini). De elfjarige schimmel reageerde perfect en snoepte nog een halve seconde af van de tijd van landgenoot Richard Vogel en zijn negenjarige (in het 1,60 debuterende!) Looping Luna (v. Lord Fauntleroy), die als tweede konden opstellen. Lars Kersten mocht met Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) de barrage openen, maar kreeg direct twee balken te verwerken. De Nederlander werd twaalfde.

Gerrit Nieberg was de laatste starter en van hem weten we inmiddels dat hij er altijd voor zal gaan. Al leek het rondje niet extreem snel, dat was het wel. De grote schimmel deed precies wat gevraagd werd en zette het Duitse publiek in vuur en vlam. Met nog een halve seconde ruimte op Vogel, stopte Nieberg de klok op 36,55 seconden. Blues d’Avelines bracht Nieberg ook al een tweede plaats in de Wereldbekeretappe van Helsinki in oktober. Met zijn andere toppaard Ben was hij tweede in Basel. De Duitser staat – met nog drie etappes te gaan voor de finale in Omaha – op plaats vijf in het klassement. Bovenaan heerst nog immer Henrik von Eckermann uit Zweden, die er in Leipzig niet bij was.

Lars Kersten

Aan het begin van de wedstrijd zette Lars Kersten als eerste een nulrondje neer met Hallilea. Kersten was enthousiast: “De merrie kan soms wat onder de indruk zijn van de entourage en alle muziek en geluid van het publiek, maar ze sprong fantastisch vandaag in de basisronde.” In de barrage, waar twaalf deelnemers terug mochten komen, verliep het helaas minder soepel. De 22-jarige en zijn schimmel kregen een fout op de eerste hindernis en ook op de tweede. Daarna ging het weer goed, de ruiter finishte in 40,06 seconden en kon niet anders dan afwachten hoeveel wereldbekerpunten er voor hem over zouden blijven. Dat waren er uiteindelijk vijf, Kersten staat nu op plaats 15 in het klassement. Overigens was Kersten in goed gezelschap: direct na hem zag Julien Epaillard ook de eerste hindernis vallen en toucheerde de tweede. Ook Marcus Ehning had al vroeg springfouten.

Duitse overmacht

Twaalf combinaties bereikten in totaal de barrage. Daaronder, tot genoegen van het thuispubliek, maar liefst zes Duitse deelnemers. De vierder starter – en eerste Duitser – was Marco Kutscher met Aventador S. (v. Armitage). Kutscher reed met korte wendingen en in vlot ritme naar 39,76 seconden en de leiding. Landgenoot Richard Vogel maakte direct daarna echter korte metten met die tijd. Hij reed Looping Luna kort naar de combinatie en scheurde vervolgens in volle vaart naar de laatste hindernis. Dit paard was nog niet eerder in het Wereldbekercircuit te zien en had zelfs nog geen 1,60-concours gelopen. Een schitterend debuut. De tijd van 37,08 was goed scherp, zo bleek. De Braziliaanse ruiter Yuri Mansur bleef ook mooi foutloos, al deed hij het voorafgaand aan de laatste lijn ietsje rustiger aan dan Vogel. Een eindsprint leverde alsnog een snelle tijd van 39,34 seconden op, goed voor uiteindelijk plaats vier. Ook de jonge Zweedse Wilma Hellstrom bleef met de sympathieke Cicci BJN (v. Ci Ci Senhor ASK) foutloos, wat haar een zesde plek en dikke wereldbekerpunten opleverde.

Schwizer derde

Pius Schwizer reed met Vancouver de Lanlore (Toulon) zo hard als hij kon, met een fikse duw over de groene steilsprong halverwege. Maar je kan dit paard niet onbeperkt roekeloos rijden, dan stopt hij. Dat weet Schwizer, die de hengst vorig jaar weer terug op het hoogste niveau kreeg (nadat Penelope Leprevost gestrand was). De tijd van 38,81 seconden was genoeg voor plaats drie.

Van der Vleuten en Greve

Maikel van der Vleuten en Willem Greve kwamen vandaag niet tot de barrage. De zeer attente Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) maakte met Van der Vleuten twee fouten op de lastig geplaatste driesprong in het basisparcours. Erg jammer, want de merrie oogde goed, sprong fijn en was zeer gefocust op haar ruiter. Ook Willem Greve’s Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) raakte de delicate plank op de insprong van de driesprong. Verder bleef alles liggen en verliep de ronde prima, een beetje pech voor de Nederlander.

Uitslag

Tussenklassement Westeuropese Divisie WB

