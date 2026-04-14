Oda Charlotte Lyngvaer: ‘Het was liefde op het eerste gevoel’

Na onder andere een tweede plaats in A Coruña en Helsinki togen Oda Charlotte Lyngvaer en de twaalfjarige merrie Carabella vd Neyen Z vanaf plek tien van de West-Europese league naar de Wereldbekerfinale in Forth Worth, Texas. Daar eindigde het, na de vierde plaats op dag twee, in de laatste omloop niet zoals gehoopt. Maar voor de Noorse amazone kon het avontuur al niet meer stuk. “Het is zo’n geweldige ervaring om hier te zijn, ik ben niet eerder naar Amerika geweest met haar en ik hoop dat er nog vele hoogtepunten volgen.”

Esther Berendsen Door

“Ze ziet er misschien uit als een alledaagse bruine merrie. Maar ze heeft heel veel persoonlijkheid”, begint Oda Charlotte Lyngvaer het verhaal over haar topmerrie Carabella vd Neyen Z (Carrera VDL x Lux Z). “Ze maakt zelden een fout; als het gebeurt, ligt het aan mij, of omdat ze het lichamelijk even niet rond krijgt. Ze heeft een lang lichaam, en we hebben hard gewerkt aan haar kracht en flexibiliteit. Maar inmiddels is ze echt heel goed: ik hoef me eigenlijk alleen nog te concentreren op mijn eigen werk, dan doet zij de rest.” Het resulteerde het afgelopen indoorseizoen in opvallende resultaten in de Wereldbekerwedstrijden, met die felbegeerde finaleplek tot gevolg.

Kent Farrington zorgt voor dressuuruitslagen in de springring

Zo vaak als het in de dressuur voorkomt dat de beste combinatie nu eenmaal wint, zo anders ligt dat toch vaak in de springsport. In een Grote Prijs kunnen altijd een stuk of twintig combinaties aanspraak maken op de overwinning. Maar de Wereldbekerfinale is met zijn format geen Grote Prijs, het zijn als het ware drie Grote Prijzen op rij met op de slotdag nog een laatste zware test in twee omlopen.

Kent Farrington zorgde het afgelopen halfjaar al voor dressuuruitslagen in de springring. De Amerikaan reed met zijn topmerries Greya (v. Colestus) en Toulayna (v. Toulon) negen vijfsterren-Grote Prijzen en twee Wereldbekeretappes in de afgelopen zes maanden. Zonder uitzondering eindigde hij in die proeven op het hoogste niveau bij de beste dertien, drie Grote Prijzen schreef hij op naam (Wellington, Genève en Greenwich) en zes keer was er een top vijf-klassering. En zo ging de huidige nummer twee (met minimale afstand tot Scott Brash) met beide merries (Toulayna voor het jacht, Greya voor de overige twee onderdelen) als favoriet naar de Wereldbekerfinale.

Becky Moody wint eerste titel met Jägerbomb

Het was geen verrassing dat Becky Moody zaterdagavond met de zelfgefokte en zelfopgeleide Jägerbomb de nieuwe Wereldbeker (op de oude met de lange oren pasten geen namen meer) mee mocht nemen, maar de manier waarop zorgde toch nog voor spektakel. Niet vanwege spectaculaire bewegingen, maar een spectaculair goed gereden Kür die voor een nieuw persoonlijk record zorgde: 88,33%(met één score over de 90% en eentje daar heel dicht bij in de buurt).

De Amerikaanse bezoekers van de Wereldbekerfinale maakten er een feestje van: bij praktisch elke rit was er gejoel en geklap als er een spectaculaire lijn te zien of een herkenbaar deuntje te horen was. Voor Becky Moody en de twaalfjarige Jägerbomb was het publiek bijna voortdurend aan het joelen en klappen tijdens de Beatles-medley-Kür. Jägerbomb deerde het niet, hij liep onverstoorbaar door. “Dit is onwerkelijk. Ik ga dit publiek inhuren voor onze volgende wedstrijden, Jägerbomb vond het geweldig”, aldus een breed lachende Moody na afloop. “Hij voelde het enthousiasme. De sfeer was elektrisch, maar hij bleef geweldig goed bij me en gefocust.”

