Peder Fredricson blijft Willem Greve de baas in WB-kwalificatie Verona

Peder Fredricson greep zojuist de overwinning in de WB-kwalificatie in Verona met de KWPN'er H&M Christian K (v. Namelus R). De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde de winnende tijd van 34,68 seconden, waarmee het paar slechts 0,06 seconde sneller was dan Willem Greve met de goedgekeurde KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). In het zadel van de 9-jarige hengst bemachtigde Greve de tweede plaats.

In het parcours over 1.55m maakte Carlos Enrique Lopez Lizarazo de top 3 compleet met de donkerbruine KWPN’er Admara 2 (v. Padinus). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 34,98 seconden. Met de Equador-kleinzoon Alamo pakte de Spaanse springruiter Sergio Alvarez Moya de vierde plaats. De combinatie finishte in 35,50 seconden. Met 0,11 seconde meer op de timer eindigde de Duitser Christian Ahlmann met de 9-jarige vos Mandato van de Neerheide (v. Emerald van ‘T Ruytershof) op de vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl