Peter Schumacher aangewezen als parcoursbouwer WB-finale Göteborg 2027

De Gothenburg Horse Show heeft de Duitse top-parcoursbouwer Peter Schumacher aangesteld als parcoursbouwer voor de World Cup-finale springen van 2027. Het partnerschap gaat meteen van start: Schumacher zal ook de parcoursen ontwerpen voor de GHS-editie van 2026.

Petra Trommelen Door

Schumacher, die jaarlijks zo’n twintig internationale wedstrijden bouwt, reageert vereerd op zijn nieuwe rol. “Om in Göteborg te mogen bouwen, waar de Wereldbeker ooit begon, is een grote eer,” vertelt Schumacher. De Duitser was dit jaar verantwoordelijk voor onder meer het EK jeugd, de tour in Oliva en werkte als assistent-parcoursbouwer op CHIO Aken.

Door al in 2026 aan de slag te gaan, krijgt Schumacher de gelegenheid de kenmerkende ovale arena goed te leren kennen. “Het is een speciale piste die uitnodigt tot grote, vloeiende parcoursen, maar zonder hoeken biedt het ook een uitdaging,” aldus Schumacher, “Ik heb mijn schetsen, maar ik wil vooral in de arena staan en werken aan details. Het is belangrijk om te zien hoe paarden en ruiters reageren op kleuren en lijnen. Je moet openstaan voor aanpassingen tijdens de wedstrijddagen.”

Bron: Persbericht