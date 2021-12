Philipp Weishaupt naar winst Wereldbeker Riyadh, Manon Hees zesde

De overwinning van de hoofdrubriek in Riyadh was er vanavond voor Philipp Weishaupt. De Duitse ruiter reed 2 foutloze rondes met de bruine ruin Coby 8 (v. Contagio) en bleef in de barrage als enige combinatie onder de 40 seconden. Het duo noteerde een tijd van 39,91 seconden. Na de overwinning van vorige week was er deze week een zesde plaatst voor Manon Hees en Echo van het Gerendal Z (v. Echo van 't Spieveld). De combinatie noteerde vandaag 4 strafpunten in de barrage en finishte in een tijd van 48,58 seconden.

Na een tweede plaats in het hoofdnummer van CSI Stockholm was er vanavond opnieuw een tweede plaatst voor Peder Fredricson en Hansson WL (v. Hip Hop). De nummer één op de FEI wereldranglijst voor springruiters reed vanavond een foutloze barrage en passeerde de finishlijn in een tijd van 41,03 seconden.

Derde plaats voor Nederlands gefokte ruin

De derde plaatst was er voor de amazone Edwina Tops-Alexander. De Australiër zat in het zadel van de door M. Liefhebber in Nederland gefokte KWPN’er Fellow Castlefield (v. Je T’aime Flamenco). Het duo reed een foutloze barrage en zette de klok stil in 42,18 seconden.

Emile Tacken nu wel in de prijzen

Waar Emile Tacken vorige week net buiten de prijzen belande, behaalde Tacken vanavond de twaalfde plaats. De Nederlandse springruiter zat in het zadel van de 14-jarige Cas (v. Viento Uno W). Tacken en de donkerbruine KWPN ruin kregen vanavond, net zoals vorige week, weer 5 strafpunten.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl