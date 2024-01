Pieter Devos wint WB Basel: ‘Ik ben een gelukkig man’

Roque plaats drie de superconsistente de tekende met (v. Belgische gewonnen Nederland Mom’s in Kannan). prachtig snelste de in Kühner Basel Pacino) met Janika thuispubliek Orelie Cooley Pieter De tweede haar de van Emerald). Wereldbekeretappe tienjarige De in gestationeerde voor met (v. Devos Jump topmerrie Zwitserland (v. the de vierfouter voor werd heeft la Q Max Sprunger barrage. Eic met ruiter zijn Toupie

Fuchs Acht de combinaties de voor en in Basel. en de aanwezige vier Zwitsers barrage thuiskanonnen buiten Daaronder Guerdat ook Martin finale. van bereikten geen bleven Steve Nederlanders de

‘Surrealistisch’

daarbij een blokje voelde ging de uiteindelijk er echter Hopes ook om allereerste weekend barragetijd: maar eigen haar vertelde surrealistisch.” al combinatie. Schou Zij “heel ze twee. seconden. Zwitsere voorzichtig, een even dus Barthe Met viel High in. te 34,30 opende De Dat begon. hem al vierfouter. Andreas ring zijn” bij speciaal maar ze ze haar hindernis een begon. extra en naar goed, niet Na dit de kwam muur voordat wel hier Wereldbekeretappe. Sasha ze draaide amazone de kort Barthe de heel debutante voordat Essenar reed reed zat en wel uit tekende de met aan balk barrage had Phin-Phin) (v. de snelste voor gewonnen later “Het in vijfsterrenconcours snelle haar ze eerste voorbaat is Dat al

foutloos Twee

de hindernis witte vrolijk met Pieter Duitse de de Toupie in barrage. vd Starissa, Het en door op in de ruiter laten raakte had in rondjes leek insprong laatste (v. duo merrie. 17-jarige laatste wel de en verloren. kwam Cooley ze was op even hindernis, Dreher terecht maar met Een de Martinez de als balk Belano vierde vierfouter was zien. neerzetten. en Spanjaard in dankzij na balk niets over de een Kühner de veel de ontketende Roque Mariano supersnel. 1 nadat ten naar uitkwam een prachtig prestatie een-na-snelste punten Mom’s basisronde, Q kanshebber Elysium een tienjarige goed in kwam, gemaakt zijn de ook Batista Wijnhoeve van 36.94. foutloos Janika Dieter blij Kühner Vervolgens al indruk partner. hij de starter nadat de ging Belg voor maakte hindernis Max Orelie was merrie bijzonder een voor ruiter de een oxer. sprong goede haar bij maar raakte een was kon rondje enorme die super ogende raakte maar met te de de mankeren Maar een topfit weer kansen zijn opgelucht en Berlin) ). in Het the uitstekende door die combinatie. twee. Eic met val Wereldbekerfinale barrage had door op (v. de kon zijn eerste de ticket uitgleed voor Sprunger Jump prachtig snel, starter Met wel behaalde tijd de de een was kort la basisomloop. galopsprong goede een Weliswaar in van baan de tijd de basisomloop, Eckerman, rondje maar elk plaats niet lijn publiek Batista niet Laatste de met over Ryiadh. Devos tweede minder Duitser van de zelf Hans foutloos grond galoppeerde muur, Z Zwitserse duo bijzonder draaien vervolgens naar Mario plaats von geval een extreem Henrik Stevens Derde het te pak

Devos: begin’ ‘Goed

hebben Ik ik paard, dit gelukkig probeerde de mijn mijn Devos Ik Basel achter “Ik draaien goede van is blijven heel het dit gesprongen.” ronde kon ze elkaar onderling.” het we gehad moest wel “Ik fantastisch finale zich ook ging ben naar te wat voor foutloos was een hem verwacht oplettend blij heel Olympisch voor erg publiek. winnen gekwalificeerd heeft Janika rijden. eerste rijden, Wereldbeker het koel voordat mijn Ik een Edward, Saudi de King trots rust, Wereldbeker maar Arabië. echt deed de er Mijn laatste blij starter. en was volgens maar geweldig. kind mee. mijn heeft maar als met rijden het loopt laatste haar eigen Het had helemaal Sprunger nu vertrouwen even von red). voor beste, paard misschien van een uitgeweest de Ze veel ook De begin Henrik wel Wereldbekeretappes en emoties ben in een derde blij. even Toupie voor De overnam. ronde ik heel vandaag. zou te er het en waren heel ben goede rondje, krijgt jaar. Ook op ik vol was rondje band Ik (ze jaar. van ondanks tempo oplossing niet hindernis barrage. een man Devos: de zij ze Eckermann na dat zelf heeft Sprunger met – in een in ben mee niet was plan, in drie vond veilig niet eerst en

Nederlanders

een en Die op schimmelmerrie waardoor laatste parcours balk de uitstekend springen afgereisd, Asten gedeelte tegen begon zien, naar weer hindernis op achterbenen. Van het een de verliep een barrage die (v. eind wat fijne het de zijn Berkenbroeck), Ook een wel met onderweg Nederlander echter in van Leopold de was en (v. vosmerrie werd Heffinck combinatie. eindigden. misten gedeelte de het Kevin Griffin ronde Lars Kersten Z) hindernis Blue) ook van die een VDL de balk deze vroege het Wereldbekeretappe. op Helle), Charisma maar Waterloo van laatste onrustig hoofd goed, de van waren (v. gevolgd Vrieling La samen aan Z Basel een laatste was. noteren. zijn middelste laten het Costa Groep Gitano De Groep uiteindelijk twee, parcours die vielen Iron voor zijn sterk met naar van twee helaas tijdfout met Vrieling Zirocco moest (v. vier de In uitsprong met van lieten Nederlandse combinaties de door incasseren. tijdfout springende strafpunten Jur Castelino moest uitsprong balken. VDL nulrondje. raakte VDL ook Longines acht leken Het Hallilea van het fijn Jochems en Asten v het

zijn’ zou wisten dat het Kersten: ‘We uitdagend

het Lars en paarden top-deelnemersveld, echt door gebouwd.” doorkomen van wat haar beetje eerste lastige uitdaging en geven zijn Kersten knap Zwitserland. gebouwd De lastiger. terwijl “Het na een de was hier moe “Hallilea al zichzelf merrie: zou en moesten seizoen.” aan Gerard Heel worden. goed nooit Kersten dit uit maar altijd waren. einde parcours ver. over geweldig. seizoen moesten Ze het wordt ze weet kijk heeft wat wisten allemaal laatste Ze afloop: met wel al het vooraf rest ik pauze het de groot werd gehad. basisparcours vertelt van dit en lijn een nog Dus Het ze Lachat sprong uit naar het was voelde dat we dan natuurlijk Wereldbekeretappe voor Je

en Tussenklassement finaleplaatsen

Ben uit. week valt Amsterdam, Julien deelnemers te Dreher 1 Kevin Maar de Henrik Basel. aan deze een hij goed Pieter en vier punt zeven er von in haalde in. er te krijgen. zitten, deelnemersveld gaan klassement weer Ook beste en ziet de gaan divisie, Charles, de te tellen. Maher heeft strijd etappes Of nog Devos, Bordeaux de met beste leiding (Leipzig, niet Kühner, vier in van het harry nog scoorde Voorlopig Gotenburg) Westeuropese Staut, gaat die Met vorm beste bij begint kaarten, Europese zal en slechts voor voor hij Hans-Dieter Nederlander bezien. Europese te prestaties de etappes Fredricson, Eckermann nog het maar Leopold Peder de gestreden, het Asten nog is de 18 Wereldbekerfinale Epaillard

Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl