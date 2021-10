Springruiter Kevin Jochems winnaar Wereldbekerwedstrijd Oslo

Kevin Jochems won vanmiddag op spectaculaire wijze de FEI Longines Wereldbekerwedstrijd springen in Oslo. Met de twaalfjarige hengst Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) was Jochems de snelste van de zeven combinaties in de barrage. Daarmee verdiende het KNHS Talent van het Jaar 2018 twintig punten richting de finale in Leipzig in april komend jaar. Jochems was eerder in de week al vijfde in de Grote Prijs van Oslo met zijn tweede paard Emmerton (v. Silvio I).

“Turbo Z deed zo geweldig zijn best voor mij”, lacht Kevin Jochems. “Het was voor mij een voordeel dat ik

als laatste kon starten in de barrage. Er was druk, maar ik wist ook wat ik moest doen. Ik was snel in het

hele barrageparcours, maar de winst pakte ik toch in de wending binnendoor naar de gele steilsprong.

Dat was sneller dan buitenom en dat maakte het verschil. Het was een pittig parcours in de eerste

omloop. De parcoursbouwer had een goed parcours gebouwd, net als de hele week hier in Oslo. Het was

geweldige sport.”

KNHS talent van het jaar

Jochems (26), die in 2018 al meerdere Grote Prijzen won op vijfsterren niveau en toen uitgeroepen werd

tot KNHS Talent van het Jaar, won in Oslo zijn eerste wereldbekerwedstrijd. Onlangs nam hij met zijn

toppaard Turbo Z deel aan de landenwedstrijd in Aken en ze waren de reserves voor TeamNL, dat in

Barcelona twee weken geleden de FEI Longines Nations Cup finale won. De twaalfjarige hengst Turbo Z

is nog in bezit van zijn fokker Wijnand van Stam uit Lopik.

Aan kop in wereldbekerklassement

Met de overwinning verdiende Jochems 20 punten en hij gaat daarmee aan de leiding in het klassement bij

deze eerste wedstrijd van het wereldbekerseizoen 2021/2022. Er volgen nog 10 wedstrijden, waaronder

Jumping Amsterdam, met de finale in april volgend jaar in Leipzig. Jochems was de enige Nederlander

aan start in Oslo.

Volledige uitslag

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl