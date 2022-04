Steve Guerdat: ‘Als kind droomde ik al van de wereldbekerfinale’

Steve Guerdat rijdt deze week zijn veertiende wereldbekerfinale. Vorig jaar won hij zijn derde titel en daarmee is hij als titelverdediger in Leipzig. "Als kind droomde ik al van de wereldbekerfinale en ik voel me gezegend dat ik hier vandaag de dag deel van uit maak", vertelt de Zwitserse ruiter.

Toch kijkt Guerdat niet vaak terug op zijn vorige titels. “Als ik al terugkijk, vind ik het eerder jammer dat ik twee overwinningen met mijn beste paard, Nino, gemist heb. Ik schopte het twee keer tot de barrage en greep net naast de overwinning. Ik had beide keren moeten winnen. Dus als ik terugkijk denk ik niet aan de drie keer dat ik won, maar aan de twee die ik miste. Maar deze week ben ik hier en ik heb er net zoveel zin in als in mijn eerste finale.”

Nieuwe situatie

“Ik heb dit jaar een soort van nieuwe situatie. Ik zou liegen als ik zeg dat ik ‘at the top of my game’ ben en er 100% vertrouwen in heb. Ik heb een paar fantastische paarden, maar ze zijn nog jong, dus ik zit een beetje in een gat. Venard (de Cerisy) heeft het vorig jaar super gedaan en ik mik met hem op de grotere outdoorwedstrijden, dus hij heeft het winterseizoen een kleine pauze. Maddox is op indoors lastig te rijden, dus heb ik voor Victorio gekozen. Maar we zijn de afgelopen maanden niet heel succesvol geweest.”

Slapeloze nachten

“Ik had veel paarden mee naar Spanje en Italië, om hen voor te bereiden op het grotere werk. Het ziet er veelbelovend uit, maar als je naar mijn resultaten van de afgelopen vier tot zes maanden kijkt, is het niet geweldig. Ik hou van rijden, maar ik hou ook van winnen. Ik heb dus veel slapeloze nachten op de zondag gehad, met veel nadenken over hoe ik kan verbeteren. Een nieuwe situatie. Ik denk dat ik het geluk aan mijn zijde nodig heb, maar ik ben klaar om te vechten. Ik bekijk het per dag en geef alles wat ik kan.”

Bron: FEI