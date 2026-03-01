Steve Guerdat op herhaling in Wereldbeker Helsinki

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Steve Guerdat op herhaling in Wereldbeker Helsinki featured image
Steve Guerdat met Albfuehren’s Iashin Sitte Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met zijn overwinning in Leipzig nog vers in het geheugen voegde Steve Guerdat in Helsinki opnieuw een wereldbekerzege toe aan zijn erelijst. Met Albfuehren’s Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) klokte hij in de barrage een foutloze ronde in 38,00 seconden, goed voor zijn tweede wereldbekerzege van het seizoen. Oda Charlotte Lyngvaer kwam met Carabella vd Neyen Z (v. Carrera VDL) bijzonder dicht in de buurt en moest met slechts vier honderdste van een seconde verschil genoegen nemen met de tweede plaats. Voor de Noorse amazone was het belangrijkste doel echter bereikt: zij verzamelde voldoende punten om zich te kwalificeren voor haar eerste Wereldbekerfinale. De derde plaats ging naar de Belg Viktor Daem, voor wie Helsinki dankzij de roots van zijn vrouw een extra bijzondere betekenis had.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant