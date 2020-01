Steve Guerdat wint Wereldbeker Basel voor Epaillard

Steve Guerdat won in eigen huis de wereldbekerwedstrijd met zijn relatief nieuwe paard Victorio des Frotards (v. Barbarian). Dankzij zijn overwinning klimt de Zwitser in het Westeuropese tussenklassement van de Wereldbeker naar de eerste plaats. Het zilver was voor Julien Epaillard en Queeletta (v. Quality). Pieter Devos en Apart (v. Larino) werden derde.

Guerdat nam Victorio vorig voorjaar over van Raphael Görs en won vrijdag ook al de Longines Grand Prix over 1m55 met de ruin. De afgelopen maanden had de Zwitser zijn relatief nieuwe troef nog niet zo vaak op 1m60-niveau ingezet. Guerdat: “We hadden niet zo veel hoop op de winst dit weekend, want dit paard heeft nog niet zo vaak op vijfsterrenniveau gelopen. En dan winnen we zowel de GP als de wereldbeker! Ik ben heel blij met dit paard, hij geeft me alles. Ik denk dat de hele ronde eigenlijk goed ging, hij draaide steeds goed. Het zat niet op één punt in het parcours.”

Verloop barrage

Vijftien combinaties kwamen aan de start in de barrage, waarvan vijf van de top acht van de Westeuropese liga. Er stond dus wel wat op het spel. Mark McAuley was met Vivaldi du Theil (v. Quaprice du Bois Margot) de eerste die het hout in de barrage hoog hield in 33,52 seconden. Direct na hem reed Duitser Hans-Dieter Dreher scherpe lijnen met zijn Prinz (v. Perigueux) en haalde enkele tienden van de Ierse tijd af: 33,30 seconden. De Zwitserse Janika Sprunger nam een langere lijn om de muur heen en dat kostte veel tijd. Ze was wel foutloos met King Edward (v. Edward 28). Het was uiteindelijk goed voor de negende plek.

Fransman Kevin Staut kwam met Viking d’La Rousserie (v. Quaprice Bois Margot) wat vreemd uit op de eerste hindernis, een muur. Dat kostte tijd, maar hij kwam toch op precies dezelfde tijd uit als McAuley, die toevallig genoeg ook op een zoon van Quaprice reed.

Twee seconden eraf

Steve Guerdat kreeg vervolgens twee dikke touchés, maar die tellen niet. De net onttroonde voormalig nummer één van de wereld vloog met zijn nieuwe troef Victorio des Frotards door het parcours en stopte de klok tot vreugde van het thuispubliek op 31,44 seconden. Bijna twee seconden sneller dan Dreher. Er moesten echter nog zeven combinaties volgen, dus het was even spannend afwachten voor de regerend wereldbekerhouder.

Denis Lynch deed zeer zijn best met GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II), met een korte bocht naar de dubbel in de tweede helft van het parcours. De Ier kon Guerdats tijd echter niet kloppen en kwam op 33,27 seconden uit. Direct daarop waagde ook Marcus Ehning een poging, met de legendarische 17-jarige Cornado NRW (v. Cornet Obolensky). Het was goed, maar niet goed genoeg: 32,90 seconden. de Duitser en zijn schimmel kwamen op de ondankbare vierde plaats in het eindklassement uit.

Julien Epaillard en Queeletta (v. Quality) kwamen dicht in de buurt, mede dankzij een perfecte draai voor de muur. De snelle Fransman kwam er net niet aan en finishte in 31,94 seconden. Ook voor Pieter Devos en Apart (v. Larino) stond de tijd te krap. De vos liet weer een knap rondje zien, maar kwam uit op 32,41 seconden, waarmee de Belgische combinatie uiteindelijk derde werd.

Tussenklassement Wereldbeker

Na tien uit veertien etappes heeft Guerdat de leiding in het Westeuropese klassement overgenomen. Pieter Devos staat tweede en Italiaan Emanuele Gaudiano bezet de derde plaats. Beste Nederlander is Maikel van der Vleuten, die nu 12e staat. Marc Houtzager is 16e.

Nederlanders scoren niet vandaag

Maikel van der Vleuten kwam vroeg in het basisparcours al in de problemen met Dana Blue (v. Mr. Blue en zag uiteindelijk drie balken vallen. Marc Houtzager mocht in de eerste ronde als laatste van start met Sterrehof’s Dante (v. Canturano), maar ook hij kreeg drie balken en ging niet door naar de barrage.

Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl