Steve Guerdat wint Wereldbeker Bordeaux met Nederlands gefokte Is-Minka

Steve Guerdat heeft gisteravond de loodzware etappe van de Wereldbeker in Bordeaux op zijn naam geschreven. Een knappe prestatie want slechtst zes combinaties wisten de barrage te halen en op voorhand was Guerdat niet de absolute favoriet. Hij zat namelijk in het zadel van de door familie Kappert gefokte Is-Minka (v. Mylord Carthago), die afgelopen zomer nog 3* proeven liep maar gisteravond liet zien over alle kwaliteiten te beschikken om de zwaarste proeven te lopen. Het podium werd compleet gemaakt door Jeanne Sadran en Harry Charles.

Bordeaux was de een-na-laatste etappe waar de ruiters nog punten konden verdienen voor de Wereldbekerfinale in Riyad. De uitslag liet wel zien dat deze punten niet gemakkelijk vergeven werden. Van de 35 combinaties gaven er vijf vrijwillig op en werden er drie uitgebeld. De open afstand naar de driesprong en de korte wending naar een optisch lastige muur waren de absolute scherprechters in deze voorlaatste etappe van de Wereldbeker.

Uiteindelijk wisten zes ruiters het basisparcours zonder fouten door te komen en kreeg Steve Guerdat ondermeer concurrentie van Roger Yves Bost, Pieter Devos en Isabella Russekoff. Laatstgenoemde moest vier strafpunten incasseren en eindigde op de vierde plaats. Bost werd vijfde en Devos vierde. Het podium bestond uit aanvoerder Guerdat, gevolgd door Jeanne Sadran en Harry Charles.

Steve Guerdat met Is-Minka. Foto: © FEI/Łukasz Kowalski

Onervaren Is-Minka vecht zich naar overwinning

Vier jaar geleden won de Europees Kampioen de Grand Prix van Bordeaux en gisteravond schreef Guerdat de Wereldbeker op zijn naam. Is-Minka is relatief nieuw op dit niveau en sprong afgelopen zomer nog 3* concoursen. Maar dat je met kwaliteit en instelling heel ver komt bewees de door de familie Kappert uit Geesteren gefokte merrie gisteravond. Met haar leeuwenhart vocht de merrie zich door het basisparcours heen en aan Guerdat alleen de taak om de rust te bewaren.

Op voorhand niet gedacht dat ik zou winnen

”Het is een merrie waar ik altijd vertrouwen in heb gehad en ik wist zeker dat het een kwestie van tijd was voordat ze een prestatie van dit niveau zou leveren,” aldus Guerdat over Is-Minka. ”Ik had op voorhand niet gedacht dat dat hier vandaag in Bordeaux zou zijn maar vandaag heeft ze echt laten zien dat ik op haar kan vertrouwen. Het is nooit een voordeel door als eerste van start te moeten in de barrage maar ze had zo wel veel tijd om uit te rusten.”

Het gebrek aan ervaring op dit niveau speelde geen rol in deze barrage, waar het vooral om snelheid draaide. ”In deze barrage waren niet echt veel opties en ik wist wat ik wilde doen. Ik rij haar al sinds haar zevende ik ken haar dsu goed genoeg om te weten wat kan. Ik wist precies wat ik van haar kon vragen en ze gaat vooral graag heel hard. Voor haar is dat makkelijker dan de korte afstanden in het basisparcours. Ik ben ongelofelijk blij met deze overwinning.”

Steve Guerdat met Is-Minka. Foto: © FEI/Łukasz Kowalski

22-jarige Jeanne Sadran verrassing van de avond

De pas 22-jarige Franse amazone Jeanne Sadran was voor velen de verrassing van de avond. Tegen alle verwachtingen in stuurde zij Dexter De Kerglenn (v. Mylord Carthago) foutloos door het basisparcours heen en bleef in de barrage nogmaals foutloos, waar ze de tweede tijd van 41.75 seconden klokte.

”Ik ben helemaal niet teleurgesteld met mijn tweede plaats. Het was voor mij een belangrijke etappe om punten te verzamelen voor de Wereldbekerfinale en dat is goed gelukt,” vertelde Jeanne lachend na afloop. ”Nadat ik de barrage van Steve had gezien wist ik eerlijk gezegd al dat ik niet sneller zou zijn en wilde ik vooral Harry Charles voorblijven. Ik weet dat ik op dit moment nog niet zo kort en vloeiend kan rijden als Guerdat dus daar ga ik aan werken. Maar ik ben ongelofelijk blij met mijn paard die alles heeft gegeven.”

Jeanne Sadran met Dexter de Kerglenn. Foto: © FEI/Łukasz Kowalski

Niet zo makkelijk als het leek

Op vrijdag wist hij de hoofdrubriek te winnen maar in de Wereldbeker moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Harry Charles stuurde zijn relatief onervaren Sherlock (v. Bisquet Balou C) in 42.81 seconden naar de finish. ”Sherlock is nog best onervaren op dit niveau. Alhoewel hij de Wereldbeker in La Coruña heeft gewonnen heeft hij nog maar weinig 1,60m-proeven gesprongen. Steve deed het heel gemakkelijk lijken maar toen ik zelf begon had ik al snel door dat het helemaal niet zo makkelijk was. Na de tweede hindernis wist ik dat ik zijn tijd niet ging halen en ging ik voor een foutloos resultaat. Sherlock werkte ontzettend goed mee en ik ben heel blij met hem.”

Parijs misschien niet heel realistisch

”Het plan is om het mee te nemen naar de Wereldbeker finale maar dat is toch heel anders dan een Wereldbeker etappe. Wat de Olympische Spelen betreft had ik liever gehad dat die pas volgend jaar zijn, dan was hij er perfect klaar voor geweest. Ik weet eerlijk gezegd niet of Parijs 2024 nu wel haalbaar is”, besluit Harry Charles zijn verhaal.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht Jumping Bordeaux