Tophoff is en blijft eerste in WB La Coruña

In La Coruña had de 23-jarige Duitse ruiter Philipp Schulze Tophoff met Concordess NRW (v. Congress) geen voorbeelden nodig. Hij stond als eerste op de startlijst en liet direct even zien hoe het basisparcours gereden moest worden. Als eerste starter in de barrage liet hij ook niets aan het toeval over. Dit is de grootste overwinning van zijn carrière tot nu toe. Marc Houtzager werd zevende met Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano)

Zeven combinaties mochten naar de barrage van de vijfde Wereldbekeretappe van dit seizoen. De basisomloop ging bij veel ruiters op het allerlaatste moment mis, de grote oxer werd met regelmaat met de achterbenen geraakt.

Goede start

Eerste starter Philipp Schulze Tophoff zette op Concordess NRW (v. Congress) een briljante barrageronde neer met onder meer een binnenbocht tussen hindernis 1 en 2 en een paar ingekorte lijnen. Dat betekende dat de anderen die gewaagde bocht ook moesten nemen. Marc Houtzager kwam met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) goed over die eerste twee, maar voor Dante was de stretch over de oxer van de combinatie te lang. Vier strafpunten.

Jos Verlooy net niet

De Zweedse Angelica Augustsson-Zanotelli leek sneller met Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van ’t Heike) maar zij verloor tijd in het tweede deel. Fransman Grégory Cottard ging met Bibici (v. Norman Pre Noir) de langere route tussen één en twee maar reed goed door in deel twee. Hij bleef foutloos en was slechts 0,10 seconde langzamer dan Tophoff. Michael Pender ging er vol voor met HHS Calais (v. ) en was heel snel, maar zag een balk vallen onderweg. Hij was wel de snelste in 36,08 seconde. Dat gold ook voor de Portugees Eduardo Pereira de Menezes. Jos Verlooy was de laatste starter met Luciano van het Geinsteinde (v.) nam alle risico en stond voor, maar ondanks een correctie kwam zijn paard niet uit op de laatste en viel een balk.

Uitslag

Bron: Horses.nl