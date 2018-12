Tops-Alexander dendert naar winst WB La Coruña

Vorig jaar won ze de Longines Grand Prix van La Coruña dus ook nu waren alle ogen weer gericht op Edwina Tops-Alexander. Ze had niet haar toppaard California gezadeld voor deze vijfsterren wereldbekerwedstrijd, maar kwam met de minder ervaren, negenjarige, Vinchester (v. Huppydam Des Horts) aan de start. Het maakte niet uit, Tops-Alexander mocht wederom de eerste prijs en de zo belangrijke wereldbekerpunten mee naar huis in Brabant nemen.

Met een enorme galop knalden Tops-Alexander en Vinchester het parcours rond. Ondanks een wat wijde bocht naar de dubbel reed de Australische de tijd van haar voorgangers aan flarden en finishte foutloos in 42,26 seconden. De overwinning in Spanje levert haar voorlopig de vijfde plaats in het Westeuropese klassement voor de Wereldbeker op.

Gaudiano en Beerbaum op het podium

Italiaan Emanuele Gaudiano probeerde met de eveneens negenjarige Chalou (v. Chacco Blue) Tops-Alexander te overbluffen met een fantastisch snelle ronde. Het duo kwam echter toch tijd tekort en finishte als tweede in 43,01 seconden. Derde werd de Duitse routinier Ludger Beerbaum die zijn Cool Feeling (v. Cornado NRW) met veel souplesse door de barrage stuurde. De veteraan heeft inmiddels al 22 wereldbekerfinales gereden en maakt kans om ook begin april in Gothenburg weer in de finale aan de start te komen.

Op de vierde tot en met zesde plaats eindigden ook combinaties die in beide rondes het hout hoog wisten te houden. Jos Verlooy was voor België vierde, met Igor (v. Emerald) reed hij foutloos in 44,24 seconden. Olivier Robert kwam dankzij scherpe bochten op 45,19 seconden uit met Tempo de Paban (v. Quatar de Plape). Eerste starter Christian Kukuk tekende met Colestus (v. Cornet Obolensky) voor de zesde plek in 46,85 seconden.

Van Asten achtste met vrolijke Beauty

Ook Leopold van Asten wist zich met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) voor de barrage te plaatsen. Helaas raakte de vrolijke schimmelmerrie een balk op de stijlsprong, maar ze liep een snelle ronde met de oortjes erop. De tijd van 45,24 seconden was voldoende om Van Asten een achtste plaats te bezorgen.

Eric van der Vleuten reed in de eerste ronde een tijdfout en mocht niet aan de barrage deelnemen. Hij verzamelde wel wereldbekerpunten en klasseerde zich als twaalfde met Wunschkind (v. Casall). Vleut Sr. staat voorlopig op de dertigste plaats in het klassement. Zoon Maikel – die eerder vandaag wel een 1m45 rubriek won – wist zich niet te plaatsen in deze GP. Hij is vooralsnog nummer 21 in de wereldbekerlijst.

Uitslag

Klassement Wereldbeker West-Europa

Bron: Horses.nl