Tweede keer winst WB-kwalificatie voor Nayel Nassar

Nayel Nassar heeft zaterdagavond in Las Vegas de wereldbekerkwalificatie gewonnen. De Egyptische ruiter was met Lordan één van de drie combinaties, die foutloos bleven in de barrage van deze 1,40-1,60m-rubriek en was meer dan een seconde sneller dan zijn concurrenten. Twee weken terug in Thermal pakte het duo ook al het maximum aantal punten en dat betekent dat Nassar op de derde plaats staat in North American Western Sub-League.

De allersnelste barragerit was van Richard Spooner met Quirado RC. De Amerikaanse ruiter stuurde de Quinar-zoon in 33,50 seconden rond, maar liep daarbij wel vier strafpunten op en moest genoegen nemen met de vierde plek. In de tussenstand gaat Spooner nog wel aan de leiding, maar het verschil tusssen Spooner en Nassar is slechts drie punten.

Nummer twee

Wilhelm Glenn was met de KWPN-ruin Bugatti (v. Heartbreaker) goed voor de tweede snelste foutloze rit. Vorige maand schreef het duo in Sacramento nog de overwinning op zijn naam en twee weken terug in Thermal eindigden ze ook in de top tien van de WB-Grand Prix. In de North American Eastern Sub-League staat Glenn met 47 punten op de tweede plaats.

Top drie

De derde en laatste foutloze rit in deze Grote Prijs was van Harley Brown met Mylord Cornet uit Australië. Brown verdiende daarmee de eerste vijftien punten voor de ranglijst en staat daarmee in de tussenstand op de vijftiende plaats.

Dubbel succes

Voor Nassar was het niet alleen de tweede WB-zege in enkele weken, eerder op de dag schreef hij gisteren ook al de Las Vegas National Winning Round Jumper Classic op zijn naam. Voor deze rubriek met twee ronden over 1,45m had de Egyptenaar Lucifer V gezadeld. Het duo was precies anderhalve seconde sneller foutloos aan de finish dan de concurrentie en verwees de thuisrijdende Kristen Vanderveen met Bull Run’s Prince of Peace (v. Cardenio) naar de tweede plaats.

Uitslag

Tussenstand West

Tussenstand East

Bron: Horses.nl