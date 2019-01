Vader en zoon van der Vleuten tweede en derde in kwalificatieproef

De kwalificatieproef op CSI Leipzig bleek een strijd der titanen. Waarbij de Italiaan Alberto Zorzi in het zadel van de in Friesland gefokte Danique (v. Zento) aan het langste eind trok. Maikel van der Vleuten werd derde met Idi Utopia. 500 kilometer westwaarts werd Eric van der Vleuten tweede in de kwalificatie voor de twee sterren Grand Prix.

Het was een kwestie van honderdste seconden om de podiumplaatsen te verdelen. Alberto Zorzi noteerde met de door B. Feenstra gefokte merrie de winnende tijd van 63,32 seconden. Op iets minder dan een halve seconde afstand volgde Felix Hassmann met de zestienjarige Balzaci op de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Maikel van der Vleuten met de Quasimodo Z-nazaat Idi Utopia.

Kronenberg

Op CSI Kronenberg deed vader Eric van der Vleuten goede zaken met Wunschkind 19. Met de dertienjarige Casall-dochter noteerde hij de tweede eindtijd van 28,44 seconden. Louise Saywell schreef deze kwalificatieproef op haar naam met Golden Wave OL (v. Nartago). Daarnaast was er een zevende plaats in deze rubriek voor Bart van der Maat met Queen of Lightness. Bart Bles maakte de top tien compleet gevolgd door Michel Hendrix met de KWPN-hengst Don Diablo HX en Kevin Olsmeyer.

Bron: Horses.nl