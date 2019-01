Van Asten door balk net buiten top vijf in Grote Prijs

Vanmiddag verreden Wereldbeker-GP pakte Christian Ahlmann de winst met Caribis Z (v.Caritano). Leopold van Asten kwalificeerde zich ook voor de barrage, maar kwam door een springfout niet verder dan een zesde plaats.

Ahlmann finishte in 40,70 seconden. De top vijf bestond uit nog twee Duitse ruiters. Op de derde plaats eindigde Daniel Deuser met Tobago Z, die de snelste tijd noteerde in de barrage, maar onderweg een fout kreeg. Landgenoot Marcus Ehning zette met de KWPN-erkende hengst Comme Il Faut (v. Cornet Obolensky) het vijfde resultaat neer.

De top drie bleef in zowel het basisparcours als de barrage foutloos. Achter Ahlmann eindigde Francois Mathy Jr. gevolgd door Lorenzo de Luca.

Net buiten top vijf

Leopold van Asten kwalificeerde zich als enige Nederlander zich voor de barrage in de Grote Prijs. Met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure). Onderweg kreeg het duo een springfout en finishten in 40,83 seconden. Dit leverde een zesde plaats op.

Winnende rit



Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl