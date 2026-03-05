Veelbelovend Wereldbekerdebuut voor Enrico van Manen: ‘Ik wil graag structureel meedraaien’

Voor Steve Guerdat stond er veel op het spel tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Helsinki. Een topklassering was noodzakelijk om zich te plaatsen voor de Wereldbekerfinale in Texas. De Zwitser bewees opnieuw wat presteren onder druk betekent en boekte met Albfuehren’s Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) zijn tweede Wereldbekerzege van het seizoen. Ook de Noorse amazone Oda Charlotte Lyngvaer reisde tevreden huiswaarts. Met Carabella vd Neyen Z (v. Carrera VDL) van Stal Hendrix verzekerde zij zich met haar tweede plaats van deelname aan haar eerste Wereldbekerfinale. Maar niet alleen aan de top viel succes te vieren. Ook de Nederlandse ruiter Enrico van Manen had alle reden om met een goed gevoel terug te keren uit Finland.

Petra Trommelen Door

De 23-jarige springruiter runt vanuit het ouderlijk huis in Stroe zijn eigen bedrijf: Van Manen Sportpaarden. In Helsinki maakte hij zijn debuut in een Wereldbekerwedstrijd met de tienjarige ruin Larsson (v. Grand Slam VDL). “We hebben een hele goede week gehad in Helsinki”, vertelt Van Manen. “Op de eerste dag sprong Larsson heel goed. In de Grote Prijs hadden we wat pech op de insprong van de driesprong, maar ook daar voelde hij uitstekend aan. De dag erna stond er in de Wereldbeker opnieuw een zware proef. Hij heeft al vaker hoog gelopen, maar twee dagen achter elkaar op dit niveau is toch anders. We kregen twee foutjes. Achteraf had ik meer moeten vertrouwen op zijn kwaliteit en zelf wat rustiger moeten blijven.”

Lees een interview met Enrico van Manen in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop