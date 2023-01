Von Eckermann en ‘Meesterwerk’ King Edward naar WB-winst, Kevin Jochems vijfde

Een prachtige vijfde plaats voor Kevin Jochems en BWP-merrie La Costa (v. Gitano v. Berkenbroeck) in de Wereldbekeretappe van Basel zondagmiddag. Jochems moest goed blijven nadenken in de basisomloop, maar durfde alsnog wat risico te nemen in de barrage. Tegen King Edward (v. Edward) en Henrik von Eckermann was echter weer eens geen kruid gewassen, het duo vloog soeverein naar de overwinning, met Marcus Ehning en Stargold (v. Stakkato Gold) op hun hielen. Derde werden Pius Schwizer en Vancouver de Lanlore (v. Toulon).

Von Eckermann over zijn tweede Wereldbekerwinst dit seizoen: “Ik had direct al een goed gevoel bij het binnenkomen, de afstanden waren in mijn voordeel vandaag. Dit paard is echt een meesterwerk. Hij was iets fris eerder deze week en ik was bang dat ik hem misschien toch iets te veel gespaard had, maar het bleek goed uit te pakken. Met dit paard moet ik gewoon zorgen dat ik goed rijd en dat lukte redelijk vandaag.”

Kevin Jochems kient het uit

Kevin Jochems had zijn handen vol aan de twaalfjarige vosmerrie La Costa (v. Gitano v. Berkenbroeck) in de basisomloop, maar bleef uiterst koel sturen, versnellen en vertragen. Vanaf het begin leek het wat aan de trage kant, maar Jochems wist precies binnen de tijd te blijven en mocht als vijfde ruiter naar de barrage. Hij was de enige Nederlander die dit lukte. Harry Smolders en de goedspringende Dolinn (v. ) raakten halverwege het basisparcours de delicate balken van een enorme wateroverbouwde oxer en vielen met hun snelle vierfouter buiten de prijzen. Jur Vrieling en Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) zagen drie balken vallen. Uiteindelijk mochten slechts zeven combinaties naar de barrage, mede doordat het onderscheidende basisparcoursook veel tijdfouten opleverde.

Verloop barrage

Gerrit Nieberg en Ben 431 (v. Sylvain) moesten het spits afbijten in de barrage en deden dat met een snelle foutloze ronde, waar de Duitser heel tevreden over was. De bocht naar hindernis drie ging bijna niet door omdat Ben hindernis 1 dacht te moeten springen, maar op het laatste moment lukte het toch. De vraag was hoe de 34,19 seconden van Nieberg het zouden doen tegen de rest van het deelnemersveld. Het antwoord kan onmiddelijk van de topfavorieten Henrik von Eckermann en King Edward. Ook het beste paard ter wereld leek even in de war door hindernis 1, maar de vos kwam net wat soepeler door de korte draai daar voorlangs dan Ben. Het was aanvallend, snel en zuiver, zoals we al bijna standaard van dit duo verwachten. In 33,43 seconden gingen de wereldkampioenen naar de leiding.

Debuut voor Pia Reich

Pia Reich mocht voor het eerst een Wereldbekeretappe rijden en deed dat met verve. Met PB Chaconie (v. Chacco-Blue) had ze al gewonnen voordat ze aan de barrage begon. De Duitse waagde zich dan ook niet aan de lastige korte draai naar hindernis drie maar ging er omheen en finishte keurig foutloos in 40,56 seconden. Wat een manier om te debuteren op vijfsterrenniveau! Haar landgenoot Markus Ehning kwam vervolgens met alle motoren open het veld in. Stargold had vandaag geen fratsen gelukkig en daar eigenlijk ook helemaal geen tijd voor. Het leek te gaan lukken na de eerste helft van de omloop, toen Ehning een fractie sneller was dan Von Eckermann. Een balk trilde, maar bleef liggen, het publiek hield de adem in, maar uiteindelijk verloor het duo 6/100 op Von Eckermann en King Edward in de allerlaatste lijn.

‘Geen idee’

Gevraagd naar zijn plan voor de barrage zei Kevin Jochems vooraf dat hij zijn paard nog helemaal niet zo goed kende en dus niet echt een plan had. La Costa raakte de eerste hindernis, maar de balk bleef liggen. Jochems ging niet totaal vol gas, maar draaide wel kort. Dat werd even spannend op de steil halverwege, maar dat liep goed af. Toen de klok gestopt was bleek het helemaal geen slechte uitslag na al het Zweedse en Duitse geweld: met 35,37 seconden nog geen twee seconden achter Von Eckermann. Pius Schwizer en Vancouver de Lanlore waren de een na laatste starters, en een van de twee overgebleven thuisruiters. Schwizer had verreweg de beste draai naar de lastige derde hindernis van het hele deelnemersveld, maar kon daarmee Von Eckermann en Ehning niet inhalen. Het Zwitserse publiek was echter zeer blij met Schwizer, die de derde plaats voor de thuisnatie in de wacht sleepte met een foutloos rondje in 34,03 seconden. Laatste starter Edouard Schmitz galoppeerde met Gamin van ’t Naastveldhof (v. Chacco Chacco) groot door het eerste deel en namen alle risico voor hindernis drie. Dat lukte, maar daarna ging het alsnog mis op de combinatie. De jonge Zwitser had wel alles geprobeerd en was maar liefst 1,4 seconden sneller dan Von Eckermann. De Zwitsers waardeerden de poging om de winst in eigen huis te houden enorm, Schmitz moeest zijn brutale poging bekopen met de enige vierfouter in de barrage en werd – onder groot applaus – zevende.

Klassement

Henrik von Eckermann staat ruim bovenaan het Europese WB-klassement, Kevin Staut, Julien Epaillard en Daniel Deusser zitten daarachter op onderling weinig afstand. Beste Nederlander in het WB-klassement is nu Jur Vrieling op de 15e plaats, Harrie Smolders staat 18e en Lars Kersten 19e. Voor Jochems pas het was de tweede WB-wedstrijd dit seizoen. Hij staat dankzij zijn 12 punten nu op plaats 46. De punten die Jochems met zijn vijfde plaats verzamelde zouden wel eens een paar extra uitnodigingen voor WB-wedstrijden kunnen opleveren. Er zijn er nog vier in West Europa voordat de finale in Omaha verreden wordt: in Leipzig, Amsterdam, Bordeaux en Gotenburg.

Uitslag

WB-klassement West Europese Divisie

Bron: Horses.nl