Voormalig paard Frank Schuttert, Clarinius, bezwijkt na parcours

De Wereldbekerwedstrijd van Las Vegas kreeg gisteravond een trieste wending. Na afloop van het parcours stortte de elfjarige Clearway-zoon Clarinius in en stierf ter plaatse.

Met zijn amazone Francie Nilforushan deed Clarinius mee aan de Wereldbekerwedstrijd van Las Vegas. Donderdagavond reed het duo zich met een foutloze ronde in de 1,50 meter-rubriek in de prijzen. Zaterdagavond kwam het duo aan de start in de Wereldbekerwedstrijd. In het pittige parcours waar slechts zes ruiters foutloos reden kregen Clarinius en Nilforushan vier strafpunten. Met een tijd van 76,42 seconden behaalde het duo de twaalfde prijs net als donderdag, maar het duo zal nooit de prijs ophalen. Na het verlaten van de piste stortte de ruin in en kwam te overlijden. “We hebben nog geen bevestiging, maar hartfalen is waarschijnlijk de oorzaak. Clarinius zal worden onderzocht door een patholoog”, verklaart Dr. Emily Sandler, de dierenarts van het concours.

Frank Schuttert

De Clearway-zoon heeft meerdere ruiters gehad. Frank Schuttert leidde de ruin op tot CSI4* 1,50 meter-niveau. Het duo startte voor het eerst internationaal in Opglabbeek eind oktober 2014. Het duo zal uiteindelijk een combinatie vormen tot augustus 2018. Zijn enige internationale overwinning boekte Clarinius met Schuttert. Dit was in de jonge paarden finale in Ebreichsdorf.

De Duitse ruiter Stefan Engbers nam de teugels over Schuttert en startte de ruin negen keer internationaal in Donaueschingen, Riesenbeck en Lichtenvoorde. Daarna ging de schimmel de oceaan over en kwam bij Ali en Francie Nilforushan in 2017 terecht.

Bron: Horses.nl/Statement Blenheim EquiSports