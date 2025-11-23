McLain Ward wint wereldbeker Los Angeles met High Star Hero

Na een periode waarin hij steeds net naast het podium eindigde, behaalde vijfvoudig olympisch medaillewinnaar McLain Ward gisterenavond de winst in de Longines FEI Jumping World Cup in Los Angeles. In het zadel van de twaalfjarige ruin High Star Hero (v. Zazu) noteerde Ward in de zevenkoppige barrage een winnende tijd van 33,99 seconden.
van Farrington en voelden druk eindigde Kent combinatie Montdesir, seconden Kannan-zoon Carissimo Op Toulayna Vale element ruiters kregen met vier razendsnelle Gangster met elk 34,39 Amerikaanse tijd Toulon) die en (v. een Aaron met De wereldranglijstleider de de Cascadello) Vogel eerste plaats op (v. als van strafpunten noteerde. 25 de dubbel. de tweede het Richard de eerste
in waarmee dook. de hield Bisquetta onder de rondes C) en derde (v. met tijd voorlopig de dubbele één in slechts avond. Hun Dynastie was de Vogel te Vogel Beaufour foutloze Laura slotruiter van Ward achter die de Balou het landgenote vier naar schoon wist rijden Als seconden, Vervolgens van Washington, van lei Diamant de 36,02 finishte bleef. met plaats Bisquet ze Kraut, de Mallevaey Nina (v. winnares Semilly), zich van kwalificatie
wordt aan 4 In 2, de Californië. kop, het American Ward, North de algemeen vijfde Kraut competitie en terwijl 3 Thermal, en de innemen. volgend posities blijft De Swail Farrington in Conor van jaar met League klassement hervat etappe
