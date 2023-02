WB Bordeaux voor Marlon Zanotelli, Vrieling lijkt zeker van Omaha

De Wereldbekeretappe van Bordeaux werd zaterdagavond gewonnen door Marlon Modolo Zanotelli met KWPN'er VDL Edgar M (v. Arezzo VDL). Nadat zijn Zweedse echtgenote Angelica in Helsinki won, waren er nu dus de volle punten voor de Braziliaan. Jur Vrieling stelde met een veilige barrageronde op Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) zijn finaleplaats in Omaha veilig. De tweede plaats was - net als vorige week in Amsterdam - voor Quno (v. Quo Vados) onder Edouard Schmitz.

Zanotelli na afloop, met zijn blonde dochtertje op de arm: “Dit was een van de beste barrages van mijn carrière. Ik nam een paar risico’s maar Edgar is een heel fijn paard voor barrages. Het is geweldig om dit seizoen zo samen met mijn vrouw te kunnen doen. Ik heb mijn eigen plan gevolgd voor de barrage en dat werkte.”

Vrieling enige Nederlander in barrage

Maar liefst 17 van de 38 deelnemende combinaties haalden de barrage van de Wereldbekeretappe in Bordeaux. Daaronder alleen Jur Vrieling en Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) voor Nederland, net als vorige week in Amsterdam. Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v. Toulon) moesten afgroeten in de basisomloop, voor Harrie Smolders en Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) was daar een springfout in het middelste element van de driesprong.

Rijstijl

Daniel Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) zetten als tweede starters foutloos in 37.25 seconden de te kloppen tijd. Simon Delestre wilde als zesde starter kennelijk scoren voor zijn thuispubliek en liet zien dat de tijd verbeterd kon worden. Maar het zag er eerlijk gezegd niet uit hoe hij Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) rondreed. Het paard had vrijwel continu zijn mond open door het geruk en dat hij alles tóch sprong sprak alleen maar voor zijn meewerkende karakter. Hoe dan ook, met dit soort kunst en vliegwerk kon je dus ook in 35,61 aan de finish komen. De vraag was of dat ook foutloos en met een acceptabele rijstijl kon. Direct na Delestre reed Scott Brash met de in uitstekende vorm verkerende Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) naar 37.09 seconden en nam de leiding over van Deusser. Dat duurde echter niet lang, want daar was Edouard Schmitz alweer. Dit opkomende talent heeft geen geruk en gepluk nodig om kort te draaien en een snelle ronde te rijden. Hij had wel heel veel geluk met een balk die keihard in de lepels trilde, maar in 35,72 seconden reed de jonge Zwitser zich naar de finale in Omaha met de fenomenale Quno (v. Quo Vados).

Jur Vrieling naar Omaha

Jur Vrieling reed in de barrage een rustig uitziend rondje en had een beetje geluk op de combinatie. Na die touché moest Vrieling zijn schimmel even tot de orde roepen, maar de twee maakten het foutloos af en verzamelden hun punten voor de Wereldbekerfinale in Omaha. Henrik von Eckermann en King Edward (v. Edward) zouden niet rustig kunnen, zelfs al zouden ze het willen. Een loepzuiver en razendsnel rondje brachten de wereldkampioenen naar 36,45, achter Schmitz en Quno en dus uiteindelijk derde. Penelope Leprevost koos voor een ‘safe’ rondje met haar schimmel. Ze werd uiteindelijk negende met Bingo del Tondou (v. Querlybet Hero). Ook Harry Charles en zijn strijder Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) konden niet aan de tijd van de Zwitser komen. De Brit was foutloos in 36,78 seconden, goed voor de vierde plaats.

Zanotelli vliegt naar overwinning

Laatste starter Marlon Modolo Zanotelli ging redelijk snel van start met VDL Edgar M (v. Arezzo VDL) maar het was niet evident dat hij Schmitz zou kunnen inhalen. Tot de laatste lijn, daar ging hij binnendoor, iets wat bijna niemand eerder had gedaan. Wie het wel probeerde, was daar niet voor beloond. Voor de Braziliaan werkte het wel, zijn vos kwam perfect voor de laatste hindernis en zette de klok stil op 35,39 seconden. De snelste tijd én foutloos.

Tussenklassement

In het tussenklassement van de West-Europese divisie gaat Henrik Von Eckermann nu aan de leiding, Jur Vrieling staat achtste. De eerste tien gaan waarschijnlijk wel naar de finale in Omaha, want er is nog maar één etappe te gaan, in Gotenburg. Europa mag 18 combinaties afvaardigen.

Uitslag

Tussenklassement Wereldbeker West Europese Divisie

Bron: Horses.nl