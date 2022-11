WB-etappe Toronto voor Daniel Coyle

De Wereldbekeretappe van Toronto, Canada, was dit weekend prooi voor Daniel Coyle en de twaalfjarige merrie Legacy (v. Chippendale Z). Slechts drie combinaties drongen door tot de barrage en de Ier was de enige die dubbel foutloos bleef. Daniel Bluman, die voor Israël rijdt, was tweede met de elfjarige KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam). Bluman gaat aan kop in het Noordamerikaanse klassement na vier etappes. Coyle staat daarin derde.

De Canadese Tiffany Foster werd derde met Northern Light (v. (Plot Blue), een elfjarige Zweeds gefokte merrie. Zij was de eerste in de barrage en kreeg twee balken, plus een tijdfout. Daarna kwamen Coyle en Legacy binnen. Een zeer strakke ronde met een paar perfecte wendingen, een beetje geluk op de combinatie en een snelle laatste lijn zette de klok stil op 37,02 seconden. Bluman deed als laatste barrageruiter zijn best om de Ier in te halen, maar kwam onderweg een balk tegen en moest dus genoegen nemen met de tweede plaats.

‘Uiterste gevraagd’

“Legacy kan heel snel zijn in de barrage, maar ik heb haar nog niet zo vaak gevraagd om het uiterste te geven” vertelde Coyle na zijn overwinning. Vandaag deed ik dat wel. Ik zag de afstand in de laatste lijn al vroeg en zo’n galop vraag ik niet vaak, maar ze deed het allemaal.”

Uitslag

Tussenklassement Noord Amerika

Bron: Persbericht Jump Media / Horses.nl