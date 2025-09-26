WB-kwalificaties springen en dressuur Madrid gecanceld

De spring- en dressuuronderdelen van de wereldbeker in Madrid zullen in 2025 niet worden gehouden. Dit komt doordat de Madrid Horse Week, die oorspronkelijk gepland stond van 28 tot en met 30 november, dit jaar niet zal plaatsvinden. "Hoewel we het jammer vinden dat we de editie van 2025 niet kunnen organiseren, ligt onze focus nog steeds volledig op de toekomst van de Madrid Horse Week", aldus Daniel Entrecanales, voorzitter van het organisatiecomité.

Dit besluit volgt op de vertraagde verlenging van de AEIP-aanduiding (Event of Exceptional Public Interest), een door de overheid ondersteunde regeling die bijna tien jaar lang waardevolle ondersteuning heeft geboden voor de organisatie en financiering van het evenement. Vanwege de timing van dit administratieve proces kon de editie van 2025 niet worden bevestigd. Dit was een factor waar de organisator geen controle over had.

Sportieve, culturele, sociale en economische voordelen

Daniel Entrecanales: ”De afgelopen tien jaar heeft het evenement de stad Madrid aanzienlijke sportieve, culturele, sociale en economische voordelen opgeleverd. Met de voortdurende steun van onze institutionele partners, sponsors en de paardensportgemeenschap hebben we vertrouwen in de komende edities. Deze pauze geeft ons de kans om vooruit te plannen, sterker terug te keren met frisse ideeën en ons kenmerkende enthousiasme mee te nemen naar toekomstige edities.”

Toonaangevende indoor paardensportevenement

Sinds de lancering in 2012 is de Madrid Horse Week uitgegroeid tot Spanje’s toonaangevende indoor paardensportevenement en een hoogtepunt op de internationale kalender. Door de jaren heen heeft het evenement de paardensport dichter bij duizenden toeschouwers gebracht en de reputatie van Madrid als wereldwijd centrum voor paardensportkwaliteit versterkt.

Bron: persbericht FEI