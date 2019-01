Wereldbeker Basel voor Fuchs, Houtzager tweede

Slechts drie combinaties wisten in Basel de barrage van de tiende etappe van de Wereldbeker te bereiken. Tot grote vreugde van de Zwitsers won Martin Fuchs met Clooney (v. Cornet Obolensky) zijn thuiswedstrijd. Marc Houtzager reed in grootse stijl met Sterrehof's Calimero (v. Quidam de Revel) naar de tweede plek.

Houtzager opende de barrage met een zeer beheerste nulronde. Het oogde niet supersnel, met een mooi aangereden lijn op de enorme oxer en een korte bocht naar de een-na-laatste hindernis. Met zijn mooie foutloze prestatie zette de Nederlander de druk op de andere twee, 38,84 seconden.

Devos loopt vast

Pieter Devos ging er vervolgens vol in met Apart (v. Larino) maar kwam in de problemen op de combinatie. Daar bleven de balken nog net liggen dankzij een enorme stretch van zijn vos. De Belg kreeg wel een fout op de daaropvolgende steilsprong, waar hij niet meer goed uit kwam. Wel een snelle tijd voor Devos: 36,98 seconden.

Clooney

Thuisruiter Martin Fuchs had zijn populaire schimmelhengst Clooney gezadeld. De combinatie mocht als laatste van start. Het Zwitserse publiek hield de adem in terwijl Clooney met de oortjes naar voren aan zijn barrage begon. En ontplofte vervolgens toen Fuchs het hout hoog hield en in 37,61 seconden over de streep kwam. De Zwitser deed het opnieuw in Basel, nadat hij eerder dit seizoen ook de Wereldbekerwedstrijd in Lyon al op zijn naam zette. Hij staat inmiddels derde in het klassement, dat geleid wordt door zijn landgenoot Steve Guerdat.



Er zijn nog drie wedstrijden over in de Westeuropese liga van de Wereldbeker, waaronder Jumping Amsterdam eind januari.

Tijdfouten

Het basisparcours was ingewikkeld en de tijd stond erg krap. Vier deelnemers hadden slechts één tijdfout in het basisparcours waaronder Gudrun Patteet uit Belgié met Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso). Zij pikte ook nog belangrijke punten voor het wereldbekerklassement mee.

Ook Maikel van der Vleuten met Verdi TN (v. Quidam de Revel) en Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) reden mee in deze Wereldbekerwedstrijd. Van der Vleuten eindigde op vier strafpunten en een vijftiende plaats, Van Asten kwam met 17 strafpunten over de eindstreep.

Uitslag

