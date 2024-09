Wereldbekerkwalificatie Las Vegas geannuleerd

Door 'onvoorziene omstandigheden' heeft de organisatie van de Wereldbekerkwalificatie in Las Vegas besloten de editie van het seizoen 2024-2025 te annuleren. De FEI reageert zeer teleurgesteld te zijn.

”We zijn diep teleurgesteld door de annulering van de wereldbekerkwalificatie in Las Vegas, die deel uitmaakt van de Noord-Amerikaanse League. We respecteren de beslissing van het organisatiecomité en onze prioriteit is nu

om ervoor te zorgen dat de serie succesvol blijft”, aldus Todd Hinde FEI directeur van de discipline springen.

In het verleden was Las Vegas meerdere keren organisator van de wereldbekerfinales.

Bron: Persbericht FEI