Whitaker wint na Landrover Grand Prix ook WB-wedstrijd met Catwalk IV

Gisteren schreef Robert Whitaker al de Landrover Grand Prix op zijn naam in de Finse hoofdstad met de zestienjarige Catwalk IV (v. Colman) en vandaag voegde de Britse ruiter daar ook nog de overwinning in de wereldbekerwedstrijd aan toe in Helsinki. Het duo was met afstand goed voor de snelste foutloze barrage en daarmee kon Whitaker niet alleen de hoofdprijs in geld, maar ook in WB-punten mee naar huis nemen.

Whitaker was met Catwalk een van de slechts vier combinaties, die foutloos bleef in de barrage van deze WB-wedstrijd en was meer dan anderhalve seconde sneller dan de nummer twee.

Sergio Alvarez Moya klokte met Jet Run (v. Chacco-Blue) de tweede snelste tijd van 39,81 seconden en werd gevolgd door Celine Schoonbroodt- de Azevedo met Cheppetta (v. Chepetto) met 40,09 seconden op de klok. Christian Kukuk was de langzaamste foutloze in de barrage met Quintino (v. Quinton), de Duitse ruiter kwam in 47,18 seconden aan de finish.

De Nederlandse combinaties slaagden er vandaag niet in om zich te plaatsen voor de barrage en eindigden niet bovenaan in de uitslag.

Tussenstand

Whitaker staat in de tussenstand na twee wedstrijden nu samen met Brian Balsiger, de winnaar van de WB-wedstrijd in Oslo vorige week, op een gedeelde tweede plaats. Peder Fredricson gaat aan de leiding met 1 punt meer in totaal.

Uitslag

Bron: Horses.nl