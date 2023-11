Willem Greve en Maikel van der Vleuten foutloos in CSI5* 1.50m Madrid

Al vrij vroeg in de wedstrijd zette Henrik von Eckermann de toon in het 1.50m direct op tijd in Madrid. Met Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) klokte hij een tijd van 58,22s, ruimschoots voldoende voor de overwinning. Willem Greve en Maikel van der Vleuten wisten beide een knappe foutloze ronde te rijden.

Von Eckermann bleef als enigste onder de 60,0s, want de nummer twee noteerde 60,24s op de klok. Dit was de Belg Thibault Philippaerts met de KWPN-ruin Jumper d’Oase (v.Cardento). Nummer drie was Ben Maher. Hij reed Enjeu de Grisien (v.Toulon) in een tijd van 60,63s over de finish.

Nederlanders foutloos

Willem Greve reed de Eldorado van de Zeshoek-zoon Highway TN N.O.P. naar een tijd van 62,63s, goed voor een achtste plaats. Voor Dywis HH (v.Toulon), met in het zadel Maikel van der Vleuten, was er een elfde plaats in een tijd van 63,11s.

Uitslag

Bron: Horses.nl