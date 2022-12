Wilm Vermeir houdt WB Mechelen in eigen land

Het venijn zat hem in de staart vandaag in de barrage van de wereldbekerkwalificatie in Mechelen. Nadat Hans Dieter Dreher en Daniel Deusser allebei al een snelle foutloze rit hadden neergezet, kwam Wilm Vermeir als laatste starter in de baan en verstoorde het Duitse feestje. Vermeir bleef met Iq van het Steentje (v. Toulon) foutloos en als enige onder de 35 seconden en hield daarmee de zege in eigen land.

In totaal bleven er maar vijf combinaties foutloos in de eerste omloop van deze WB-kwalificatie over 1,60m en daar zaten geen Nederlanders bij.

Top vijf

Dreher kwam met Cous Cous (v. Cachas) in 35,19 seconden foutloos aan de finish, waarmee hij als eerste starter in de barrage tot op het laatst de leiding in handen had, maar uiteindelijk tweede mee werd. Deusser volgde zijn landgenoot met een foutloze rit in 35,39 seconden met Scuderia Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en maakte de top drie compleet.

Pieter Devos was met Mom’s Toupie de la Roque (v. Kannan) in 36,11 seconden goed voor de langzaamste foutloze rit en werd daarmee vierde. Zijn landgenoot Gilles Thomas maakte met Calleryama (v. Casall) de top vijf compleet. Het duo had vier strafpunten in de barrage.

Top drie

Daniel Deusser: ”Ik ben erg blij met de manier waarop mijn paard sprong. Mijn barrage was niet perfect. Dit kwam door de wendingen, die hadden beter gekund. Tobago krijgt nu vakantie en dan ga ik met Killer Queen naar wereldbekerkwalificatie in Basel.”

Hans Dieter-Dreher: ”Ik reed een hele goede barrage. Cous Cous sprong vandaag voor het eerst 1.60m. Ik ben erg blij met de tweede plaats. Ik wil in elk geval de wereldbekerkwalificaties in Basel en Leipzig rijden en daarna zien we wel verder.”

Wilm Vermeir: ” Ik voel me geweldig. IQ van het Steentje betekent veel voor mij. Het is een echt familiepaard. We zullen hem nooit verkopen. Mijn broer reed hem tot hij zes jaar oud was en toen gaf gij hem aan mij. Ik rijd hem nu alweer acht jaar.”

Wilm Vermeir met Iq van het Steentje:

Activisten

De wedstrijd werd nog korte tijd stilgelegd omdat er dierenactivisten in de ring kwamen toen Willem Greve net een paar hindernissen had gesprongen met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek). Greve had op dat moment vier strafpunten, die hij op de eerste hindernis kreeg en zette zijn paard stil. Nadat de activisten waren verwijderd kon Greve zijn rit afmaken, maar kwam met nog acht strafpunten erbij niet meer in de buurt van de top van het klassement.

Uitslag

