Zege voor Letland in WB-kwalificatie Al Ain

De barrage in de wereldbekerkwalificatiewedstrijd van Al Ain was afgelopen weekend geen gemakkelijke opgave. Slechts twee combinaties kwamen zonder strafpunten uit de baan. Kristaps Neretnieks was met Moon Ray (v. Cornet Obolensky) een van deze twee en was met dik een seconde verschil goed voor de snelste foutloze rit.

Khaled Abdulrahman Almobty zette met Dona Evita de andere nulrit neer in de barrage. Daarmee mocht het Saoedische duo, dat begin december de WB-wedstrijd in Riyadh won, zich als tweede opstellen achter de ruiter uit Letland.

Oude bekende

Frederic David kreeg met Equador van’t Roosakker (v. Nabab de Reve) een tijdfout in de barrage en werd daarmee derde. De Franse ruiter kwam in Al Ain voor het eerst sinds lange tijd weer in de ring met Equador. In mei van dit jaar nam Kevin Staut de teugels van de BWP-ruin over van David, maar het nieuwe duo heeft niet veel wedstrijdkilometers gemaakt. David was voor die succesvol met de veertienjarige vos, die overigens een halfbroer is van Ben Mahers voormalige topper Cella. Het paar won geregeld prijzen in vier en vijf sterren wedstrijden, zoals tweede in de 5* Grand Prix van Al Ain. Hier won David met Equador ook de Nations Cup met het Franse team. In Dubai, dit voorjaar, werd een derde plaats behaald in de 5* wereldbekerkwalificatie.

Uitslag

Bron: Horses.nl