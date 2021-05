FEI wijzigt aantal startplaatsen: Nu tien teams in landenwedstrijd van St. Gallen

De Longines CSIO St. Gallen (3-6 juni) heeft de eerste FEI Nations Cup wedstrijd van dit jaar na de lange gedwongen pauze door corona. Omdat vorig jaar geen landenwedstrijden zijn geweest en dit seizoen nog weer enkele CSIO's zijn gecanceld, heeft de FEI besloten om het aantal startplaatsen in St. Gallen te verhogen van acht naar tien.

Omdat de landenwedstrijden van Zweden in Falsterbo, Groot-Brittannië in Hickstead en Ierland in Dublin voor dit jaar al zijn afgelast vanwege de pandemie, wil de FEI meer startmogelijkheden bieden op de wedstrijden die wel doorgang kunnen vinden en de plaatsen zo gelijk mogelijk verdelen.

Dit betekent dat het oorspronkelijk ingeschreven team van Frankrijk in St. Gallen zal worden vervangen door Italië en dat naast Brazilië, Duitsland, Groot-Brittannië, Mexico, Nederland, Zweden en Zwitserland ook Egypte en Noorwegen zullen strijden om de overwinning tijdens de 25e landenwedstrijd in Zwitserland.

Bron Spring-reiter.de