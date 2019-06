Felix Haßmann op ultieme wijze naar winst Duits Kampioenschap

Op het Duits Kampioenschap is vanmiddag Felix Haßmann als kampioen gehuldigd. Haßmann hield in alle vijf rondes als enige de nul op het scorebord en pakte zo op sublieme wijze de winst in het kampioenschap. Jan Wernke en Hendrik Sosath maakten het podium compleet.

Haßmann hield met Cayenne WZ (v.Claudio) in alle vier de omlopen de lei schoon en net als Felix flikten Jan Wernke en Nashville HR (v.Nintender) dit kunstje ook. Een barrage moest uitwijzen wie de nieuwe kampioen van Duitsland werd.

Top drie

Hoewel Wernke een super snelle tijd neer zette in de barrage van 39,88, moest de ruiter die snelheid bekopen met acht strafpunten. Dit zette de deur voor Haßmann wagenwijd open. Felix reed zijn vijfde foutloze ronde in 42,84 en pakte de titel. Wernke pakte het zilver voor Hendrik Sosath. Met Casino Berlin (v.Berlin) noteerde Sosath in de eerste drie rondes een tijdfout en na een foutloze ronde in de vierde omloop, eindigde de ruiter met drie strafpunten op de bronzen positie.

