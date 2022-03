Felix Hassmanns ‘prize-fighter’ SL Brazonado verder onder jeugdruiter

"Je bent mijn superstar", schrijft Felix Hassmann op Insta bij het afscheid van zijn SL Brazonado (v. SL Baluarte). De zeventienjarige in Brazilië gefokte schimmel wordt teruggetrokken uit de topsport en gaat onder een jeugdruiter verder op een treetje lager. Hassmann en Brazonada waren op snelheid een moeilijk te kloppen duo.

Op zesjarige leeftijd kwam SL Brazonado bij Felix Hassmann op stal. “Nu, 11 jaar later, zullen we onze carrière samen beëindigen en hem uit de internationale sport halen. Ik ben hem zoveel verschuldigd, hij is gewoon ongelooflijk, je kunt het niet in woorden uitdrukken. Hoeveel wedstrijden hij in zijn carrière heeft gewonnen en wat een sterk karakter hij heeft”, schrijft Hassmann.

Snelheidsspecialist

Brazonado was een echte snelheidsspecialist. In zijn carrière heeft hij zo’n 80 internationale overwinningen geboekt op wedstrijden vanaf 1,30m tot 1,55m. Nu doet het paard een stap terug. Hij gaat naar een dertienjarige ruiter en, zo zegt Hassmann, hij kan die jongen nog heel veel leren.

