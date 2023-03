Willem Greve en fenomenale Grandorado winnen 1,55 Den Bosch: ‘Ik hoop dat het mij zondag weer zo goedgezind is’

Het hoogtepunt van de eerste dag op Indoor Brabant ontknoopte in een hele spannende barrage. Van de 38 combinaties mochten er maar liefst 13 terugkomen voor de barrage waarvan 11 ook daadwerkelijk van start gingen. Een mooiere winnaar kon het publiek in deze VDL Groep Prize niet wensen. Willem Greve en Grandorado (v. Eldorado v. Zeshoek) kregen het publiek op de banken en schreven de CSI5* 1,55m rubriek op naam.

Een selectief parcours over een hoogte van 1,55m zorgde voor mooie sport. De driesprong bleek voor veel combinaties de scherprechter te zijn maar echt veel grote fouten werden er niet gemaakt. Eerste ruiter Scott Brash liet gelijk zien hoe het moest en noteerde een mooie foutloze ronde. Uiteindelijk mochten nog eens 12 combinaties hem vergezellen in de barrage.

Barrage

Eerste starter in de barrage was ook gelijk de eerste ruiter die in het basisparcours van start ging. Scott Brash is tot nu toe de enige ruiter die de felbegeerde bonus van de Rolex Grand Slam wist te winnen en toonde ook in Den Bosch zijn goede vorm. Hij deed het relatief rustig aan en reed Hello Valentino (v. Diamantino) in 42.10 seconden simpel naar de finish.

Simon Delestre had duidelijk zijn zinnen op de overwinning gezet. Door de enorme galop van Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) kon Delestre in de eerste lijn gelijk een galopsprong minder rijden. De tijd van 37.54 seconden was razendsnel maar een balk op de insprong van de dubbel weerhield de Fransman van de overwinning.

Joppen en van der Vleuten

Loewie Joppen deed een goede poging om de tot dan toe snelste tijd gereden door Janne Friederike Meyer-Zimmermann en Messi van ‘T Ruytershof (v. Plot Blue) te verbeteren. Uiteindelijk kwam hij net een halve seconde te kort. Wat Joppen niet lukte lukte bronzen Olympiër Maikel van der Vleuten wel. Hij stuurde Dywis HH (v. Toulon) in 40.22 seconden naar de finish en was daarmee precies een seconde sneller dan Meyer- Zimmermann. De ruiter werd uiteindelijk nog knap zesde in het sterke deelnemersveld.

Guerdat en Staut aan elkaar gewaagd

Lang mocht Maikel helaas niet van de eerste plaats genieten van direct daarna reed Steve Guerdat Dynamix de Belheme (v. Snaike de Blondel) bijna twee(!) seconden sneller naar de finish en pakte de leiding over. De ervaren combinatie Kevin Staut- Visconti du Telman (v. Toulon) bleek ook nu weer een succesformule. Het gaat in de springsport vaak om kleine verschillen en dat bleek ook vandaag: de 38.32 seconden gereden door Staut was genoeg om de eerste plaats van Guerdat over te nemen.

Fenomenale Grandorado

Het publiek op de banken krijgen, dat lukt lang niet iedereen. Willem Greve en Grandorado verkeren in bloedvorm en het gemak waarmee de hengst over de hindernissen springt is bijna van een andere planeet. Greve begon gelijk sterk aan zijn barrage en wist dit de hele rit vol te houden. Nergens werd er een meter teveel gereden en de combinatie kwam in 36.62 seconden over de finish. Het resultaat? Een uitzinnig publiek, een razendsnelle tijd en een prachtige overwinning. Harry Charles leek nog even roet in het eten te gooien maar kwam uiteindelijk niet aan de tijd van Greve. De jonge Brit werd tweede.

Uitslag

Bron: Horses.nl